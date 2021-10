[아시아경제 문혜원 기자] 피자알볼로가 연간 약 13톤의 국내산 청양고추를 소비하며 농가와의 상생에 앞장서고 있다고 3일 밝혔다.

피자알볼로는 지난 2017년 강원도 영월 농협과 협약을 체결한 후 고품질의 홍청양고추를 공급받아 국내 최초로 국산 청양고추로 만든 핫소스를 출시한 바 있다.

영월산 청양고추는 일교차가 크고 석회암 지대가 발달되어 있는 토양에서 자라기 때문에 과피가 두껍고 육질이 단단하며 달고 알싸한 매운 맛을 자랑한다. 또한 미네랄 성분이 풍부하고 비타민C와 캡사이신, 유리당 함량이 높다는 특징을 가지고 있다.

피자알볼로는 영월산 청양고추 공급을 바탕으로 첨가제 없이 자극적이지 않고 자연스러운 매콤한 핫소스를 제공할 수 있게 됐다. 칼칼하고 청량한 매콤한 맛이 일품이라는 의견과 함께 고객들의 호평을 받고 있다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr