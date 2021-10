[아시아경제 김흥순 기자] 케이카는 지난 이틀간 진행한 일반 공모청약 평균 경쟁률이 8.72대 1로 집계됐다고 1일 밝혔다.

증거금은 3668억원이 모였고 청약 참여 건수는 8만9492건을 기록했다. 케이카는 오는 13일 유가증권시장에 상장한다. 공모가는 2만5000원.

2018년 10월 출범한 케이카는 국내 최대 직영중고차 플랫폼 기업이다.

