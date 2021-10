하나카드 "항공권부터 숙박까지…할인받고 제주도 가세요"

제주 여행은 하나로! 이벤트

진에어 항공권 및 김포공항 무료 커피

[아시아경제 기하영 기자]하나카드는 제주도 여행을 준비중인 고객을 위해 알찬 혜택만을 모아 정리한 '제주 여행은 하나로!' 이벤트를 진행한다고 1일 밝혔다.

이 이벤트는 제주여행을 위한 항공권 및 숙박 예매부터, 현지 F&B와 액티비티 할인은 물론 제주 지역에서 결제 시 금액별 하나머니 적립까지 제공한다.

먼저 하나카드 홈페이지에서 해당 이벤트 페이지를 통해 하나카드로 결제 시 제주노선 항공권을 최대 3만원까지 즉시 할인 받을 수 있는 쿠폰을 오는 10일까지 제공한다. 또 이달 말까지 호텔스닷컴을 통해 제주지역 호텔 예약 시 15% 할인 혜택을 받을 수 있다.

김포공항에서는 국내선 출국장 3층 커피 매장(빌라드샬롯)에서 하나카드를 제시 시 아메리카노 1잔(카드당 1회)을 무료로 즐길 수 있으며, 제주 현지 50여개 하나카드 제휴 가맹점 우대 혜택과 하나머니 30% 적립 혜택(최대 2만 하나머니)도 제공한다. 클룩을 통해 제주 톱 10 액티비티 20% 할인(최대 2만원)과 제주 렌터카 예약 시 최대 5만원 할인혜택도 받을 수 있다.

제주신화월드 예약 센터 이용 시에는 호텔&리조트 숙박 5%, 직영 F&B매장10%, 신화테마파크 25%의 할인혜택을 누릴 수 있다. 아울러 하나카드 홈페이지에서 이벤트 응모 후, 제주도 여행 시 제주 소재 가맹점에서 50만원이상 여행경비를 결제하면 최대 3만 하나머니 적립 혜택을 제공한다.

