페이코인, 서울랜드와 제휴…동반 1인까지 70% 할인

[아시아경제 공병선 기자] 다날핀테크는 서울랜드와 페이코인 결제 제휴를 맺었다고 1일 밝혔다.

이달 1일부터 3일까지 진행되는 이번 이벤트에서 페이코인으로 서울랜드 이용권을 결제할 경우 동반 1인까지 최대 70% 할인이 가능하다. 페이코인으로 결제 시 연령대와 주·야간 시간대 구분 없이 1만3800원에 서울랜드 이용권을 구매할 수 있다. 예를 들어 어른 주간권을 구매하기 위해 페이코인을 사용하면 정상가 4만6000원인 어른 주간권을 1만3800원에 구매할 수 있다.

다만 할인은 현장 결제 시에만 적용되며 기간 내 1인 1회, 최대 2명까지로 한정된다. 아울러 다른 할인쿠폰 및 제휴카드 할인과도 중복 적용되지 않는다.

페이코인은 최근 정보보호관리체계(ISMS) 인증을 받고 사용처를 늘려가고 있다. 지난달 31일 페이코인은 대구광역시와 디지털금융 사업 관련 업무협약(MOU)을 맺기도 했다. 페이코인은 7만개가 넘는 가맹점과 제휴를 맺고 가상화폐 결제 서비스를 제공하고 있다.

