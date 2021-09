국회서 野의원 차량에 與의원 충돌사고

부상은 경미... 전재수·강준현 사고처리 및 응급처치 원하지 않아

[아시아경제 김서현 기자] 국회에서 야당 의원 차량에 더불어민주당 의원 2명이 치이는 사고가 발생했다.

29일 국회 본회의를 마치고 의원회관으로 이동하던 전재수, 강준현 민주당 의원은 이철규 국민의힘 의원의 수행 차량에 부딪쳤다. 두 의원은 충격으로 바닥에 쓰러졌지만, 크게 다치진 않은 것으로 전해졌다.

순찰대 1대, 소방차 3대와 구급차 여러 대가 신고를 받고 현장에 출동했지만, 도착 당시 해당 의원들은 이미 현장을 떠난 것으로 알려졌다.

전 의원실 관계자는 "차에 받히는 순간 넘어지긴 했으나 경미한 부상"이라며 "(전 의원이) 허리와 엉덩이 등을 다쳐 내일(30일) 병원에 갈 예정"이라고 말했다.

강 의원실 관계자 역시 "밤중에 구급차를 타고 응급실에 갈 정도의 부상은 아니어서 자택으로 일단 돌아갔다"며 "통증이 있다면 병원 진료를 받을 계획"이라고 전했다.

