'대장동 의혹' 신경전…이낙연 "무슨 조치했나" vs 이재명 "취조하냐"

이낙연, 대장동 의혹에 "합수본 수사 어떻냐"

이재명 "경위 명명백백히 드러나길"

[아시아경제 허미담 기자] 더불어민주당 대선주자인 이재명 경기지사와 이낙연 전 대표가 28일 TV 토론에서 경기 성남 대장동 개발 특혜 의혹을 두고 첨예하게 대립했다. 이 전 대표는 사업 추진 당시 성남시장이었던 이 지사에 "무슨 조치를 했냐"며 공세를 펼쳤고, 이 지사는 "뭘 할 수 있겠느냐"고 맞받아쳤다.

이날 SBS가 주관한 민주당 대선후보 TV 토론에서 이 전 대표는 "대장동 문제에 대해 당이 말하고 있는 것에 찬동하는 국민이 약 30%, 그러지 않는 국민이 약 2배"라면서 "어디에 찬동하냐가 중요한 게 아니라 거기에 대해 의심을 가진 분들의 마음을 풀어드리는 게 정권 재창출을 위해 필요하다고 생각한다"고 지적했다.

이 전 대표는 이어 이 지사를 향해 "국민의힘 게이트, 토건비리라는 것을 9월17일 KBS 뉴스를 보고 알았다고 했는데, 그 뒤에 뭘 확인했거나 조치한 게 있냐"고 물었다.

그러자 이 지사는 "저로서는 성남시가 얼마를 가질지, 사전에 확정할지, 그걸 어떻게 보장할지 부분을 설계해서 최대한 성남시의 이익을 확보했다. 은행 컨소시엄을 만들어 들어와서 내부 이익 배분, 투자지분 등은 알 수 없었다"며 "자본시장 육성법에 따르면 알려줄 수도 없게 돼 있고, 물어본다고 해서 알려줄 일도 없다. 그랬는데 KBS 보도를 보고 처음 알았다"며 특혜 개발 의혹 연루설을 부인했다.

이에 이 전 대표는 "그러니까 그걸 알고 나서 무슨 조치를 했냐"고 따져 물었고, 이 지사는 "뭘 할 수 있겠나"라며 "성남시장도 아니고 토지공사를 지휘하는 입장도 아니다"고 강조했다.

이 전 대표가 "요컨대 아무것도 안 했다는 거 아니냐"라고 재차 묻자, 이 지사는 "안 한 게 아니라 할 수 없었다는 것"이라며 "후보님이었다면 뭘 했겠나. 할 수 있는 게 무엇인지 후보님이 가르쳐 달라"고 맞받아쳤다.

아울러 이 전 대표는 "빨리 수사하는 게 당으로서나 정권재창출을 위해 필요하다고 본다"면서 "합수본(정부 합동수사본부)을 꾸려서 체계적, 종합적인 수사를 하면 좋겠다고 요구했는데, 이 지사의 생각은 어떤지"라고 물었다.

이 지사는 "당연히 빨리 확인해서 경위들이 명명백백히 드러나면 좋겠다는 생각"이라고 답했다. 이어 "제가 그때 당시 MB 정권과 박근혜 정권에 포위돼서 광화문에서 단식농성까지 했다"면서 답변을 이어가는 도중 이 전 대표가 말을 끊으려 하자 "답변 할 시간을 좀 달라. 경찰에서 취조하는 것도 아닌데 그런 식으로…."라며 불만을 표하기도 했다.

