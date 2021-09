화순군 ‘보조금24 서비스’ 확대 운영

[화순=아시아경제 호남취재본부 김지운 기자] 전남 화순군(군수 구충곤)은 정부에서 제공하는 각종 서비스와 혜택을 정부24 로그인만으로 한눈에 확인할 수 있는 ‘보조금24’ 서비스를 확대 운영한다고 28일 밝혔다.

보조금24는 민원인이 일일이 행정기관을 방문하지 않고도 자신이 받을 수 있는 정부 혜택을 ‘정부24’에서 온·오프라인으로 확인할 수 있는 맞춤 안내 서비스다.

온라인에서는 정부24 누리집 또는 모바일로 정부24 앱을 통해 로그인 후 보조금24 메뉴를 통해 서비스를 이용할 수 있다.

오프라인에서는 가까운 읍·면 행정복지센터를 방문해 이용할 수 있으며 신분증을 가지고 신청서 제출 후 온라인과 동일한 안내를 받을 수 있다.

지난 4월부터 중앙부처가 제공하는 305종의 서비스에 관한 안내를 받을 수 있다.

군은 오는 12월에 지자체별 서비스를, 내년에는 유관·공공기관의 서비스까지 확대할 예정이다.

보조금24에서 분야별로 ▲복지 ▲고용 ▲농·수산분야 서비스 등이 있으며 대상자 유형별로는 ▲기초수급자 ▲차상위 등 저소득층 ▲노인 ▲장애인 ▲임산부, 영유아 대상 서비스를 안내한다.

군 관계자는 “서비스 요건을 충족하는데도 몰라서 혜택을 받지 못하는 사례가 더 이상 발생하지 않도록 보조금24 홍보에 최선을 다하겠다”고 말했다.

화순=아시아경제 호남취재본부 김지운 기자 rosaria0704@asiae.co.kr