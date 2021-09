장제원 아들 래퍼 노엘 '무면허 운전'…경찰 "통상 절차에 따라 진행할 것"

[아시아경제 이정윤 기자] 장제원 국민의힘 의원 아들인 래퍼 노엘(21·본명 장용준)이 무면허 운전을 하다 음주 측정을 요구한 경찰관을 폭행한 혐의로 입건된 것과 관련, 경찰이 통상 절차에 따라 사건을 진행할 방침이라고 밝혔다.

최관호 서울경찰청장은 27일 기자간담회에서 "관련자 조사는 완료됐고 피의자 조사가 남았다"라면서 "통상적인 절차와 방법 등에 따라 처리할 것"이라고 밝혔다. 이어 "현장에서 현행범 체포가 이뤄졌고 차량 블랙박스, 폐쇄회로(CC)TV 영상 등도 확보됐다"라며 "당일 만취상태여서 조사가 불가해 석방조치하고 어머니에게 신병을 인계하는 절차까지 이뤄졌다"고 했다.

앞서 지난 18일 오후 10시 30분께 장씨는 서초구 반포동에서 벤츠 차량을 몰다 다른 차와 접촉사고를 냈다. 경찰관이 음주 측정과 신원확인을 요구하자 장씨는 이에 불응하며 머리로 들이받은 혐의를 받고 있다. 지난해에도 장씨는 음주운전과 운전자 바뀌치기 등의 혐의로 재판에 넘겨져 1심에서 집행유예를 선고받기도 했다.

장씨는 사건 보도 후 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 글을 올려 "뭐라고 드릴 말씀이 없다. 제가 받아야 하는 죗값은 모두 달게 받고 조금 더 성숙한 사회 구성원이 되도록 노력하겠다"고 했다. 이어 "모든 팬 여러분, 저로 인해 피해를 입으신 많은 분들께도 정말 죄송하다"고 덧붙였다.

