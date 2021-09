기관까지 순매수.. 코스피 상승 지속

[아시아경제 황준호 기자] 27일 증시는 코스피와 코스닥이 모두 하락 출발했으나 장중 상승 전환했다. 코스피는 외국인 투자자의 순매수에 이어 기관까지 순매수에 동참하면서 상승세를 지속하고 있다.

이날 오전 11시08분 현재 코스피는 20.36(0.65%) 오른 3145.60을 기록하고 있다. 외인과 기관이 각각 1538억원, 1579억원 순매수에 나서면서 상승세가 이어지고 있다. 개인은 2971억원 규모 순매도를 진행하고 있다.

전체 종목 중에서는 563개 종목이 올랐으며 289개 종목이 하락했다. 시가총액 상위 10개 종목 중에서는 8개 종목이 상승세다. 코스피 대장주인 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 77,700 전일대비 400 등락률 +0.52% 거래량 5,677,835 전일가 77,300 2021.09.27 12:08 장중(20분지연) 관련기사 "트럼프보다 더한 바이든" 자국우선주의에 발목잡힌 수출기업1.5兆 내다 판 연기금, 크래프톤·현대重은 담았다반도체 다시 담는 외국인…4분기 코스피 반등 신호? close 는 0.39% 오른 7만7600원을 기록하고 있다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 105,000 전일대비 1,000 등락률 +0.96% 거래량 923,801 전일가 104,000 2021.09.27 12:08 장중(20분지연) 관련기사 투키디데스의 함정에 빠진 韓기업들"트럼프보다 더한 바이든" 자국우선주의에 발목잡힌 수출기업반도체 다시 담는 외국인…4분기 코스피 반등 신호? close 는 0.96% 뛴 10만5000원을 나타내고 있다. 국정감사를 앞두고 정부의 규제 그늘에 갇힌 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 122,000 전일대비 2,500 등락률 +2.09% 거래량 1,956,608 전일가 119,500 2021.09.27 12:08 장중(20분지연) 관련기사 변동장에 2차전지 빼고 BBIG 모두 내렸다1.5兆 내다 판 연기금, 크래프톤·현대重은 담았다코스피 상승 반전.. 반도체 대표株 오름세 close 는 그간의 하락세를 만회하듯 이날 1.67% 오른 12만1500원을 기록하고 있다. 2차 전지 주인 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 763,000 전일대비 2,000 등락률 +0.26% 거래량 96,758 전일가 761,000 2021.09.27 12:08 장중(20분지연) 관련기사 변동장에 2차전지 빼고 BBIG 모두 내렸다외국인, 2주 연속 '사자'…삼전 가장 많이 사들여기관의 '팔자'에 혼조세 나타낸 국내 증시…플랫폼株 저가 매수에 반등 close 과 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 737,000 전일대비 11,000 등락률 +1.52% 거래량 198,614 전일가 726,000 2021.09.27 12:08 장중(20분지연) 관련기사 변동장에 2차전지 빼고 BBIG 모두 내렸다1.5兆 내다 판 연기금, 크래프톤·현대重은 담았다[특징주]삼성SDI, 3분기 실적 기대치 부합 전망에 강세 close 는 각각 0.26%, 1.93% 상승세를 나타내고 있다.

업종 별로는 장 초반 강세를 나타내던 비금속광물업(3.10%)보다 통신업(3.30%)이 강세를 나타내고 있다. SK텔레콤이 4.86% 오른 32만3500원을 기록하고 있으며 LG유플러스도 2.03% 뛰었다. 통신업 외에도 운수창고(1.34%), 전기가스 (1.32%), 기계(1.26%) 등이 이날 오름세를 나타내고 있다.

코스피에 이어 코스닥도 상승 전환했다. 같은 시각 1.38(0.13%) 오른 1038.41를 기록하고 있다. 외인과 기관이 349억원, 718억원 순매도 중인 가운데 개인이 1094억원 규모 순매수를 진행하고 있다.

전체 종목 중에서는 783개 종목이 상승세를 나타내고 있다. 시가총액 상위 종목 중에서는 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 469,600 전일대비 1,000 등락률 -0.21% 거래량 184,260 전일가 470,600 2021.09.27 12:08 장중(20분지연) 관련기사 변동장에 2차전지 빼고 BBIG 모두 내렸다기관의 '팔자'에 혼조세 나타낸 국내 증시…플랫폼株 저가 매수에 반등기관 매도세에…코스피, 오후 들어 약보합권 close 이 0.04% 뛴 47만800원을 기록하고 있으며, 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 69,800 전일대비 1,500 등락률 +2.20% 거래량 551,123 전일가 68,300 2021.09.27 12:08 장중(20분지연) 관련기사 코스피 상승 반전.. 반도체 대표株 오름세기관의 '팔자'에 혼조세 나타낸 국내 증시…플랫폼株 저가 매수에 반등기관 매도세에…코스피, 오후 들어 약보합권 close 가 0.73% 올라간 6만8800원에 거래되고 있다.

업종별로는 창호 사업부문을 이건창호로 물적분할해 남은 지주사인 이건홀딩스 이건홀딩스 039020 | 코스닥 증권정보 현재가 6,740 전일대비 1,410 등락률 +26.45% 거래량 5,039,041 전일가 5,330 2021.09.27 12:08 장중(20분지연) 관련기사 코스피 상승 반전.. 반도체 대표株 오름세대선 지지율 1위! 이재명 재료주! 오늘도 적중! “KD” 후속주! 다음 타깃은! “이재명” close 가 22.51% 상승하면서 종이목재업이 2.84% 오름세를 나타내고 있다. 이어 오락 2.36%, 기타제조 2.16%, 통신장비 1.74% 등으로 오름세를 보였다.

신한금융투자 투자전략팀은 "코스피는 하락 출발했으나 외국인 8거래일 연속 순매수에 상승 전환했다"며 "코스닥 지수는 기관, 외국인 동반 순매도 가운데 장중 코스피 흐름과 연동해 낙폭을 축소했다"고 분석했다.

한편 이날 원/달러 환율은 중국 헝다그룹의 리스크가 아직 해소되지 않은 가운데, 미국 재정정책 불확실성에도 증시가 반등하면서 0.10% 내린 1175.10에 거래되고 있다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr