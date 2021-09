변동장에 2차전지 빼고 BBIG 모두 내렸다

[아시아경제 이민지 기자] 성장주로 구성된 BBIG(배터리·바이오·인터넷·게임) 지수가 이달 들어 부진한 모습을 보이고 있다. 2차전지 관련주를 제외한 종목 대부분이 내림세를 보인 결과다.

27일 한국거래소에 따르면 이달 들어 KRX BBIG K-뉴딜지수는 6.77% 하락해 다른 테마형 지수보다 하락 폭이 컸다. 같은 기간 코스피(2.31%)보다 3배 가까이 크게 빠졌다. BBIG K-뉴딜 지수는 배터리, 바이오, 인터넷, 게임업종 가운데 시가총액 상위 종목을 모아 구성한 것이다. 편입된 종목을 보면 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 404,000 전일대비 1,500 등락률 -0.37% 거래량 266,091 전일가 405,500 2021.09.27 12:31 장중(20분지연) 관련기사 1.5兆 내다 판 연기금, 크래프톤·현대重은 담았다코스피 상승 반전.. 반도체 대표株 오름세외국인, 2주 연속 '사자'…삼전 가장 많이 사들여 close , 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 122,000 전일대비 2,500 등락률 +2.09% 거래량 2,015,663 전일가 119,500 2021.09.27 12:31 장중(20분지연) 관련기사 '카카오·삼성PASS로 고용·산재보험 신고하세요'기관까지 순매수.. 코스피 상승 지속 1.5兆 내다 판 연기금, 크래프톤·현대重은 담았다 close , 더존비즈온 더존비즈온 012510 | 코스피 증권정보 현재가 101,000 전일대비 4,500 등락률 -4.27% 거래량 165,629 전일가 105,500 2021.09.27 12:31 장중(20분지연) 관련기사 더존비즈온. 723억 규모로 자사주 처분 결정더존비즈온-한국개발연구원, 데이터 활용 협력…"공공혁신 모델 구축"더존비즈온, 외인·기관 쌍끌이 매수에 '날개 단 주가' close , 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 921,000 전일대비 1,000 등락률 -0.11% 거래량 28,183 전일가 922,000 2021.09.27 12:31 장중(20분지연) 관련기사 코스피 상승 반전.. 반도체 대표株 오름세기관의 '팔자'에 혼조세 나타낸 국내 증시…플랫폼株 저가 매수에 반등기관 매도세에…코스피, 오후 들어 약보합권 close , 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 270,000 전일대비 4,500 등락률 -1.64% 거래량 244,047 전일가 274,500 2021.09.27 12:31 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 2주 연속 '사자'…삼전 가장 많이 사들여기관의 '팔자'에 혼조세 나타낸 국내 증시…플랫폼株 저가 매수에 반등기관 매도세에…코스피, 오후 들어 약보합권 close , SK바이오사이언스 SK바이오사이언스 302440 | 코스피 증권정보 현재가 284,500 전일대비 10,000 등락률 +3.64% 거래량 886,688 전일가 274,500 2021.09.27 12:31 장중(20분지연) 관련기사 수익률 신화! “제2의 SK바이오사이언스” 공개! [특징주]SK바이오사이언스, 코로나 백신 임상 발표 앞두고 5% 강세“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close , 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 587,000 전일대비 9,000 등락률 -1.51% 거래량 78,603 전일가 596,000 2021.09.27 12:31 장중(20분지연) 관련기사 게임 '대장주' 자리 굳히기 나선 크래프톤외국인, 2주 연속 '사자'…삼전 가장 많이 사들여외국인, 한 주만에 다시 '사자' 전환…반도체 가장 많이 담아 close , 넷마블 넷마블 251270 | 코스피 증권정보 현재가 119,500 전일대비 500 등락률 -0.42% 거래량 52,176 전일가 120,000 2021.09.27 12:31 장중(20분지연) 관련기사 네이버·카카오 '빅테크' 때리는 와중 "사람 뽑아라" 부탁[기자수첩]청년채용 늘려달라는 고용부장관고용부 장관, 네이버 등 IT기업에 "하반기 채용확대해달라" close , 크래프톤 크래프톤 259960 | 코스피 증권정보 현재가 499,500 전일대비 6,500 등락률 +1.32% 거래량 130,686 전일가 493,000 2021.09.27 12:31 장중(20분지연) 관련기사 게임 '대장주' 자리 굳히기 나선 크래프톤1.5兆 내다 판 연기금, 크래프톤·현대重은 담았다외국인, 2주 연속 '사자'…삼전 가장 많이 사들여 close , 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 735,000 전일대비 9,000 등락률 +1.24% 거래량 204,826 전일가 726,000 2021.09.27 12:31 장중(20분지연) 관련기사 기관까지 순매수.. 코스피 상승 지속 1.5兆 내다 판 연기금, 크래프톤·현대重은 담았다[특징주]삼성SDI, 3분기 실적 기대치 부합 전망에 강세 close , LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 762,000 전일대비 1,000 등락률 +0.13% 거래량 102,396 전일가 761,000 2021.09.27 12:31 장중(20분지연) 관련기사 기관까지 순매수.. 코스피 상승 지속 외국인, 2주 연속 '사자'…삼전 가장 많이 사들여기관의 '팔자'에 혼조세 나타낸 국내 증시…플랫폼株 저가 매수에 반등 close , SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 252,500 전일대비 3,500 등락률 +1.41% 거래량 250,581 전일가 249,000 2021.09.27 12:31 장중(20분지연) 관련기사 실적 회복 기지개 켜는 정유업계…정제마진 6달러 코 앞SK배터리 기업공개(IPO) 장기전으로 간다외국인, 2주 연속 '사자'…삼전 가장 많이 사들여 close 등이다.

배터리 지수를 제외한 바이오, 인터넷, 게임 업종의 부진이 지수를 끌어내린 것으로 풀이된다. 개별지수로 보면 같은 기간 KRX바이오 K-뉴딜지수가 8.36% 빠지며 하락폭이 가장 컸다. 인터넷 K-뉴딜지수는 5.39% 하락했고, 게임 K-뉴딜지수도 5.38% 내렸다. 반면 2차전지 K-뉴딜지수는 3.30% 상승해 오름세를 이어갔다.

인터넷지수는 ‘빅테크 규제’로 인해 시가총액이 가장 높은 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 404,000 전일대비 1,500 등락률 -0.37% 거래량 266,091 전일가 405,500 2021.09.27 12:31 장중(20분지연) 관련기사 1.5兆 내다 판 연기금, 크래프톤·현대重은 담았다코스피 상승 반전.. 반도체 대표株 오름세외국인, 2주 연속 '사자'…삼전 가장 많이 사들여 close 와 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 122,000 전일대비 2,500 등락률 +2.09% 거래량 2,015,663 전일가 119,500 2021.09.27 12:31 장중(20분지연) 관련기사 '카카오·삼성PASS로 고용·산재보험 신고하세요'기관까지 순매수.. 코스피 상승 지속 1.5兆 내다 판 연기금, 크래프톤·현대重은 담았다 close 의 하락이 영향을 줬다. 두 종목은 이달 들어 각각 7%, 21% 하락해 40만원, 12만원선에서 거래되고 있다. 상대적으로 타격이 컸던 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 122,000 전일대비 2,500 등락률 +2.09% 거래량 2,015,663 전일가 119,500 2021.09.27 12:31 장중(20분지연) 관련기사 '카카오·삼성PASS로 고용·산재보험 신고하세요'기관까지 순매수.. 코스피 상승 지속 1.5兆 내다 판 연기금, 크래프톤·현대重은 담았다 close 는 성장 속도에 대한 의구심이 확대되며 증권가에서도 보수적으로 접근해야 한다는 시각이 나오고 있다. 성종화 이베스트투자증권 연구원은 "플랫폼 사업에 대한 규제는 사업의 범위와 깊이, 속도에 영향을 주기 때문에 가치 하향 요인이 될 수밖에 없다"며 "직전보다 목표가를 17% 하향해 15만원으로 제시한다"고 말했다.

바이오지수의 경우 종목 대부분이 하락세를 보였다. 바이오시밀러 관련 주인 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 921,000 전일대비 1,000 등락률 -0.11% 거래량 28,183 전일가 922,000 2021.09.27 12:31 장중(20분지연) 관련기사 코스피 상승 반전.. 반도체 대표株 오름세기관의 '팔자'에 혼조세 나타낸 국내 증시…플랫폼株 저가 매수에 반등기관 매도세에…코스피, 오후 들어 약보합권 close 와 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 270,000 전일대비 4,500 등락률 -1.64% 거래량 244,047 전일가 274,500 2021.09.27 12:31 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 2주 연속 '사자'…삼전 가장 많이 사들여기관의 '팔자'에 혼조세 나타낸 국내 증시…플랫폼株 저가 매수에 반등기관 매도세에…코스피, 오후 들어 약보합권 close 은 각각 4%, 6.3% 하락했고 SK바이오사이언스 SK바이오사이언스 302440 | 코스피 증권정보 현재가 284,500 전일대비 10,000 등락률 +3.64% 거래량 886,688 전일가 274,500 2021.09.27 12:31 장중(20분지연) 관련기사 수익률 신화! “제2의 SK바이오사이언스” 공개! [특징주]SK바이오사이언스, 코로나 백신 임상 발표 앞두고 5% 강세“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 도 각각 6.3%, 12% 떨어졌다. 대부분의 바이오 기업의 실적이 정체를 보이고 있고 주가를 올릴만한 신약개발 등의 호재가 나타나지 않은 점이 부담으로 작용한 것으로 분석된다. 게임 관련 지수의 경우 시가총액 상위주인 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 587,000 전일대비 9,000 등락률 -1.51% 거래량 78,603 전일가 596,000 2021.09.27 12:31 장중(20분지연) 관련기사 게임 '대장주' 자리 굳히기 나선 크래프톤외국인, 2주 연속 '사자'…삼전 가장 많이 사들여외국인, 한 주만에 다시 '사자' 전환…반도체 가장 많이 담아 close (-10%)의 부진에 이어 중국 정부 고강도 규제 우려가 고개를 들자 지지부진한 흐름을 이어가는 것으로 보인다.

2차전지 K-뉴딜지수에 편입된 종목은 대부분 오름세를 이어나갔다. 구성 종목은 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 762,000 전일대비 1,000 등락률 +0.13% 거래량 102,396 전일가 761,000 2021.09.27 12:31 장중(20분지연) 관련기사 기관까지 순매수.. 코스피 상승 지속 외국인, 2주 연속 '사자'…삼전 가장 많이 사들여기관의 '팔자'에 혼조세 나타낸 국내 증시…플랫폼株 저가 매수에 반등 close , 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 735,000 전일대비 9,000 등락률 +1.24% 거래량 204,826 전일가 726,000 2021.09.27 12:31 장중(20분지연) 관련기사 기관까지 순매수.. 코스피 상승 지속 1.5兆 내다 판 연기금, 크래프톤·현대重은 담았다[특징주]삼성SDI, 3분기 실적 기대치 부합 전망에 강세 close , SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 252,500 전일대비 3,500 등락률 +1.41% 거래량 250,581 전일가 249,000 2021.09.27 12:31 장중(20분지연) 관련기사 실적 회복 기지개 켜는 정유업계…정제마진 6달러 코 앞SK배터리 기업공개(IPO) 장기전으로 간다외국인, 2주 연속 '사자'…삼전 가장 많이 사들여 close , SK아이이테크놀로지 SK아이이테크놀로지 361610 | 코스피 증권정보 현재가 210,000 전일대비 7,000 등락률 -3.23% 거래량 253,664 전일가 217,000 2021.09.27 12:31 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 한 주만에 '팔자' 전환…카카오·카뱅 가장 많이 팔아 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제올 10대그룹 시총 80조 늘었다 close , 포스코케미칼 포스코케미칼 003670 | 코스피 증권정보 현재가 170,000 전일대비 8,000 등락률 +4.94% 거래량 1,173,530 전일가 162,000 2021.09.27 12:31 장중(20분지연) 관련기사 드디어 나왔다! “삼성전자-테슬라” 황금 수혜株!코스피 상승 반전.. 반도체 대표株 오름세‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close , 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 469,800 전일대비 800 등락률 -0.17% 거래량 189,951 전일가 470,600 2021.09.27 12:31 장중(20분지연) 관련기사 기관까지 순매수.. 코스피 상승 지속 기관의 '팔자'에 혼조세 나타낸 국내 증시…플랫폼株 저가 매수에 반등기관 매도세에…코스피, 오후 들어 약보합권 close , SKC SKC 011790 | 코스피 증권정보 현재가 189,000 전일대비 13,000 등락률 +7.39% 거래량 954,229 전일가 176,000 2021.09.27 12:31 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] SKC, 음극재·양극재 사업 추진…성장성 확보SKC "이차전지·반도체소재社로 전환…기업가치 5배↑"반도체 공정 점유 속도 높이는 日… 국산화 기술 여전히 '품귀' close , 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 190,800 전일대비 400 등락률 +0.21% 거래량 983,607 전일가 190,400 2021.09.27 12:31 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정기관의 '팔자'에 혼조세 나타낸 국내 증시…플랫폼株 저가 매수에 반등기관 매도세에…코스피, 오후 들어 약보합권 close , 일진머티리얼즈 일진머티리얼즈 020150 | 코스피 증권정보 현재가 96,700 전일대비 10,000 등락률 +11.53% 거래량 2,279,022 전일가 86,700 2021.09.27 12:31 장중(20분지연) 관련기사 일진그룹 "머티리얼즈·하이솔루스 세무조사 받지 않아"[클릭 e종목] “일진머티리얼즈, 하반기도 높은 수익성 유지”[클릭 e종목] “일진머티리얼즈, 말레이시아 법인 수익성 개선 뚜렷” close , 솔브레인 솔브레인 357780 | 코스닥 증권정보 현재가 292,700 전일대비 1,700 등락률 +0.58% 거래량 42,078 전일가 291,000 2021.09.27 12:31 장중(20분지연) 관련기사 솔브레인, 검색 상위 랭킹... 주가 -3.97%솔브레인, 검색 상위 랭킹... 주가 -8.9%솔브레인, 검색 상위 랭킹... 주가 7.71% close 등인데 대부분이 이달 들어 오름세를 보였다. GM의 쉐보레 볼트 리콜 선언 이후 주요 셀 업체인 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 735,000 전일대비 9,000 등락률 +1.24% 거래량 204,826 전일가 726,000 2021.09.27 12:31 장중(20분지연) 관련기사 기관까지 순매수.. 코스피 상승 지속 1.5兆 내다 판 연기금, 크래프톤·현대重은 담았다[특징주]삼성SDI, 3분기 실적 기대치 부합 전망에 강세 close (-8.4%), SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 252,500 전일대비 3,500 등락률 +1.41% 거래량 250,581 전일가 249,000 2021.09.27 12:31 장중(20분지연) 관련기사 실적 회복 기지개 켜는 정유업계…정제마진 6달러 코 앞SK배터리 기업공개(IPO) 장기전으로 간다외국인, 2주 연속 '사자'…삼전 가장 많이 사들여 close (0.8%)에 대한 투심이 가라앉았지만, 소재 업체가 상대적으로 큰 폭의 오름세를 보이면서 지수 상승을 견인했다. 특히 양극재를 생산하는 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 469,800 전일대비 800 등락률 -0.17% 거래량 189,951 전일가 470,600 2021.09.27 12:31 장중(20분지연) 관련기사 기관까지 순매수.. 코스피 상승 지속 기관의 '팔자'에 혼조세 나타낸 국내 증시…플랫폼株 저가 매수에 반등기관 매도세에…코스피, 오후 들어 약보합권 close 의 경우 53% 급등했는데 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 252,500 전일대비 3,500 등락률 +1.41% 거래량 250,581 전일가 249,000 2021.09.27 12:31 장중(20분지연) 관련기사 실적 회복 기지개 켜는 정유업계…정제마진 6달러 코 앞SK배터리 기업공개(IPO) 장기전으로 간다외국인, 2주 연속 '사자'…삼전 가장 많이 사들여 close 과 10조원의 양극재 판매 계약이 호재로 작용했다. 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 190,800 전일대비 400 등락률 +0.21% 거래량 983,607 전일가 190,400 2021.09.27 12:31 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정기관의 '팔자'에 혼조세 나타낸 국내 증시…플랫폼株 저가 매수에 반등기관 매도세에…코스피, 오후 들어 약보합권 close 도 64% 상승했는데, 테슬라와 5조원 이사의 대규모 양극재 공급 계약을 맺을 것이란 기대감이 긍정적으로 작용했다.

장정훈 삼성증권 연구원은 "전방 시장에 대한 성장 가시성이 셀 업체에 소재 밸류체인 전반으로 확대되면서 관련주의 오름세가 두드러졌다"며 "단기 주가 급등 후 조정 가능성이 있지만, 하반기 유럽 중심의 EV 배터리 물량 확대 모멘텀과 새로운 수요 지역의 증설 대응 등으로 2차전지 산업에 관한 관심을 확대해도 좋을 것"이라고 분석했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr