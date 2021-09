日 스가 총리 "차기 내각에 입각할 마음 전혀 없어"

[아시아경제 이현우 기자] 스가 요시히데 일본 총리가 총리직 사퇴 이후 차기 내각에 각료로 입각할 마음이 전혀 없다고 말했다. 다만 중의원 선거에는 다시 입후보해 국회의원 신분은 유지할 뜻을 밝혔다.

26일 NHK에 따르면 스가총리는 전날 미국 방문 중 동행한 기자단과의 간담회에서 새 내각으로부터 입각 요청이 올 경우 "받아들일 마음이 전혀 없다"고 선을 그었다. 다만 "나 자신이 노력해온 정책적 업무는 계속 해나가고 싶다"고 밝혔다.

스가 총리는 최근 사실상 차기 총리를 뽑는 자민당 총재 선거에 출마하지 않겠다고 선언한 뒤 총재 선거에 입후보한 고노 다로 행정개혁담당상을 지지한다는 의사를 밝혔다. 이에따라 차기 내각에 입각 가능성이 제기됐지만, 그럴 마음이 없다고 밝힌 것이다. 오는 29일 투·개표가 이뤄지는 자민당 총재 선거 당선자는 다음 달 4일 소집되는 임시국회에서 스가 총리에 이어 100대 일본 총리로 선출된다.

다만 국회의원 신분은 계속 유지할 생각인 것으로 알려졌다. 스가 총리는 앞서 지난 9일 기자회견에서 오는 11월로 예상되는 중의원 선거 때 자신의 지역구인 가나가와 2구에 입후보할지 질문을 받고는 "그럴 예정"이라고 답한 바 있다. 중의원 임기는 다음달 21일 만료된다.

한편 스가 총리는 임기 중 마지막 회담일정이 된 쿼드(Quad) 첫 대면 정상회담 참석을 위해 지난 23일 미국을 방문했으며, 이날 귀국한다.

