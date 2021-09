안철수 "文정부, 사람보다 北 먼저…이런 정권 필요없다"

[아시아경제 금보령 기자] 안철수 국민의당 대표는 22일 "현 정권은 '사람이 먼저'가 아니라 '북한이 먼저'"라고 비판의 목소리를 높였다.

안 대표는 이날 페이스북을 통해 "1년 전 오늘은 대한민국 해양수산부 공무원이 북한군에 총살당하고 불태워진 날"이라며 이같이 밝혔다.

그는 "최근에야, 정부는 실종 사건의 가장 기초적인 정보인 실종자의 위치 좌표 정보조차 확보하지 못했던 것으로 드러났다"며 "그런데도 정부는 정보가 있지만 군사기밀이라 알려주지 못한다고 유가족에게 거짓말을 해왔던 것"이라고 꼬집었다.

이어 안 대표는 "진상규명을 위한 유가족의 요구는 두 가지"라며 "만에 하나 월북이라면 그 근거만이라도 알려 달라, 그리고 사건 당시 국가는 국민의 생명을 구하기 위해 무슨 노력을 했는지 알려 달라는 것"이라며 "그러나 현 정권은 '한반도 평화 증진과 군 경계 태세 등 국익을 현저히 침해할 수 있으므로 알려드릴 수 없다'며 유가족의 요구를 묵살하고 있다"고 지적했다.

또 그는 "대한민국 국민을 총으로 쏴죽이고 불태웠는데 '평화'와 '국익' 때문에 어쩔 수 없다는 것"이라며 "북한이 미사일 도발을 하고 영변 핵시설을 재가동해도 '한반도 평화 프로세스'가 먼저다. 비정상국가들에서만 찾아볼 수 있는 희대의 주객전도"라고 말했다.

그러면서 안 대표는 "철지난 국가주의 이념과 민족주의 열정에 휩싸여 국민의 생명과 안전을 포기하는 나라. '이게 나랍니까?'로 집권한 현 정권에게 묻고 싶다. '이건 나랍니까?'"라며 "이런 정권은 필요 없다"고 했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr