김기현 "아무말 대잔치 이재명, 당당하다면 국감증인 회피하지 말라"

[아시아경제 유현석 기자] 김기현 국민의힘 원내대표는 19일 이재명 경기지사를 향해 "논점을 흐려서 국민을 속이려고 얼토당토않은 '아무 말 대잔치'를 벌이고 있다"며 "당당하게 국감 증인으로 출석하겠다고 선언하라"고 밝혔다.

김 원내대표는 이날 페이스북에 "추석 연휴를 맞아 정치권과 언론사들이 대부분 휴무인 점을 이용하여 자신에게 쏟아지는 의혹에 대해 엉뚱한 논리로 물타기를 하고 있다"며 이 같이 말했다.

그는 "이재명 지사가 주장하고 있는 것처럼 ‘돈 한 푼 안 받았다’느니, ‘국민의힘 관계자들이 연루된 국힘 게이트’라느니 하는 점은 이 사건의 본질이 아니다"라며 "시간을 가지고 추후 수사를 한 다음 불법에 관련된 자들이 있다면 그 지위고하를 막론하고 처벌하면 되는 일"이라고 강조했다.

그는 "지금 국민들은 ‘화천대유가 누구껍니까’ 라고 묻고 있고 있는 것"이라며 "터무니없이 특정개인에게 천문학적 특혜를 주는 방식으로 추진된 대장동 개발 계획"이라고 설명했다. 이어 "당초부터 특정개인에게 이런 과도한 특혜를 주기 위해 치밀한 모의 끝에 저지른 짓이 아니고서는 도무지 납득을 할 수 없는 계획"이라고 주장했다.

그러면서 "그 개발계획은 바로 성남시장 이재명의 지휘감독 하에 있는 성남도시개발공사가 수립한 것"이라며 "그 책임자는 이 지사의 핵심측근으로 알려진 유동규 당시 성남도시개발공사 사장 직무대리였다"고 설명했다.

김 대표는 이 지사가 떳떳하다면 국정감사 증인으로 출석하겠다고 선언하라고 압박했다. 그는 "지금 야당은 물론 여당도 진실 규명을 요구하고 있고, 이재명 지사 본인도 수사를 자청한 만큼 즉각 국정조사와 특검을 하면 된다"며 "이재명 지사는 더 이상 교묘한 말장난으로 국민을 현혹시키지 말고 당당하게 국감 증인으로 출석하겠다고 선언하고 관련 자료들을 모두 투명하게 공개하라"고 말했다.

이와 함께 김 대표는 이 지사가 국감 증인을 계속 회피한다면 추석 이후 국정조사는 물론 '이재명 게이트 특검법'을 발의해 사실을 밝히겠다고 강조했다.

