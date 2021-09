엔씨 위기설에 김택진 "무거운 책임감…진화한 모습 만들 것"

[아시아경제 부애리 기자] 김택진 엔씨소프트 대표가 최근 회사를 둘러싼 여러 논란에 대해 "냉정히 재점검하겠다"고 17일 입장을 밝혔다.

엔씨는 대표작 리니지의 확률형아이템 논란에 이어 신작 '블레이드&소울2' 성과 부진 등으로 주가가 하락하면서 최근 위기설에 시달렸다.

김 대표는 17일 직원들에게 이메일을 보내 "게임은 물론 엔씨에 대한 비판이 쏟아지고 있다"며 "엔씨가 위기에 빠졌다는 지적도 나온다"며 입을 열었다.

그러면서 그는 "이런 상황에 대한 사우 여러분의 걱정과 제안을 계속해서 보고, 듣고 있다"며 "CEO로서 엔씨가 직면한 현재 상황에 무거운 책임감을 느낀다"고 말했다.

김 대표는 "엔씨를 비판하는 모든 분들의 이야기뿐만 아니라 들리지 않는 소리까지 공감하는 자세로 듣고 또 듣겠다"며 "우리의 변화를 촉진해 진화한 모습을 만들어가겠다"고 밝혔다.

이어 그는 "이번 일을 채찍삼아 더 성장한 엔씨를 만드는 것 역시 저의 책무"라며 "과거의 성공 방정식은 이미 지난 이야기다. 그동안 당연히 여겨왔던 방식과 과정에 의문을 품겠다"고 강조했다.

그는 "엔씨는 변화가 필요한 시기"라며 "문제를 정확히 짚고 대안을 강구하겠다"고 전했다.

김 대표는 "도전과 변화를 위해서 당장은 낯설고 불편해도 바꿀 건 바꾸겠다"며 "고객이 기대하는 모습으로 변화하도록 총력을 기울이겠다"고 말했다.

김 대표는 '변화'에 대한 의지를 연신 강조했다. 그는 "지난 24년 동안 엔씨는 위기를 끝내지 않고 더 크게 도약했다"며 "엔씨를 성찰해 주시고, 변화할 엔씨를 향해 제언해달라"고 당부했다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr