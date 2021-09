코스피, 개인·외인 매수에 '3140선' 마감

[아시아경제 박지환 기자] 17일 코스피가 개인과 외국인의 순매수세에 힘입어 '3140선'에서 상승 마감했다. 코스닥도 오름세였다.

이날 코스피는 전 거래일보다 10.42포인트(0.33%) 오른 3140.51로 거래를 마쳤다. 이날 지수는 전 거래일 대비 2.34포인트(0.07%) 내린 3127.75로 출발했다. 이후 장초반 3110선까지 내렸다 오후 들어 차츰 낙폭을 줄이며 상승 전환했다.

투자자별로는 개인과 외국인이 각각 2223억원, 466억원 순매수했다. 기관은 3058억원 매도 우위였다.

시가총액 상위종목 중에서는 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 107,000 전일대비 3,000 등락률 +2.88% 거래량 3,282,729 전일가 104,000 2021.09.17 15:30 장마감 관련기사 코스피, 개인 사자에 '3130선' 오름세 지속...코스닥 '1040선' 회복코스피, 장중 상승 전환 '3130선' 회복...코스닥도 오름세추석 연휴 앞둔 개미들의 선택…카카오 사고 반도체·철강株 팔고 close 와 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 275,500 전일대비 8,500 등락률 +3.18% 거래량 577,081 전일가 267,000 2021.09.17 15:30 장마감 관련기사 코스피, 개인 사자에 '3130선' 오름세 지속...코스닥 '1040선' 회복코스피, 장중 상승 전환 '3130선' 회복...코스닥도 오름세연휴 전 코스피, 외인·기관 매도에 '3110선' 내림세...코스닥도 하락 close 이 각각 2.88%, 3.18% 오르며 가장 높은 상승률을 보였다. 이날 셀트리온의 강세는 셀트리온그룹 내 셀트리온홀딩스, 셀트리온헬스케어홀딩스, 셀트리온스킨큐어 등 비상장 3사가 합병을 결정한 영향으로 풀이된다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 77,200 전일대비 1,100 등락률 +1.45% 거래량 15,658,152 전일가 76,100 2021.09.17 15:30 장마감 관련기사 기관만 따라가도 성공! 순매수 종목 1위!코스피, 개인 사자에 '3130선' 오름세 지속...코스닥 '1040선' 회복코스피, 장중 상승 전환 '3130선' 회복...코스닥도 오름세 close (1.45%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 933,000 전일대비 17,000 등락률 +1.86% 거래량 70,952 전일가 916,000 2021.09.17 15:30 장마감 관련기사 코스피, 개인 사자에 '3130선' 오름세 지속...코스닥 '1040선' 회복외국인 순매수세에 코스피 소폭 상승마감코스피, 오후들어 상승전환…3160선 거래 close (1.86%) 등도 1% 넘게 올랐다. 반면 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 119,500 전일대비 2,000 등락률 -1.65% 거래량 4,734,137 전일가 121,500 2021.09.17 15:30 장마감 관련기사 코스피, 개인 사자에 '3130선' 오름세 지속...코스닥 '1040선' 회복3000조 시장 장악! “수소경제” 미리 잡아야 할 핵심株코스피, 장중 상승 전환 '3130선' 회복...코스닥도 오름세 close (-1.65%)와 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 701,000 전일대비 15,000 등락률 -2.09% 거래량 334,273 전일가 716,000 2021.09.17 15:30 장마감 관련기사 코스피, 개인 사자에 '3130선' 오름세 지속...코스닥 '1040선' 회복코스피, 장중 상승 전환 '3130선' 회복...코스닥도 오름세추석 연휴 앞둔 개미들의 선택…카카오 사고 반도체·철강株 팔고 close (-2.09%)은 하락세를 나타냈다.

코스닥는 6.69포인트(0.64%) 오른1046.12로 마감했다. 지수는 전 거래일 대비 1.3포인트(0.13%) 오른 1040.73으로 출발했다.

투자자별로는 개인이 555억원 순매도했다. 기관 역시 285억원 매도 우위를 보였다. 외국인은 864억원 순매수했다.

시가총액 상위 종목 중에서는 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 117,700 전일대비 5,300 등락률 +4.72% 거래량 984,931 전일가 112,400 2021.09.17 15:30 장마감 관련기사 코스피, 개인 사자에 '3130선' 오름세 지속...코스닥 '1040선' 회복코스피, 장중 상승 전환 '3130선' 회복...코스닥도 오름세연휴 전 코스피, 외인·기관 매도에 '3110선' 내림세...코스닥도 하락 close (4.72%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 457,400 전일대비 2,200 등락률 +0.48% 거래량 714,955 전일가 455,200 2021.09.17 15:30 장마감 관련기사 기관만 따라가도 성공! 순매수 종목 1위!3000조 시장 장악! “수소경제” 미리 잡아야 할 핵심株코스피, 장중 상승 전환 '3130선' 회복...코스닥도 오름세 close (0.48%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 153,600 전일대비 3,000 등락률 +1.99% 거래량 250,841 전일가 150,600 2021.09.17 15:30 장마감 관련기사 코스피, 개인 사자에 '3130선' 오름세 지속...코스닥 '1040선' 회복코스피, 장중 상승 전환 '3130선' 회복...코스닥도 오름세연휴 전 코스피, 외인·기관 매도에 '3110선' 내림세...코스닥도 하락 close (1.99%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 421,000 전일대비 2,500 등락률 +0.60% 거래량 46,574 전일가 418,500 2021.09.17 15:30 장마감 관련기사 코스피, 개인 사자에 '3130선' 오름세 지속...코스닥 '1040선' 회복코스피, 오후들어 상승전환…3160선 거래개인, 나홀로 순매수세…코스피·코스닥지수 ↑ close (0.60%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 72,200 전일대비 900 등락률 +1.26% 거래량 599,998 전일가 71,300 2021.09.17 15:30 장마감 관련기사 코스피, 개인 사자에 '3130선' 오름세 지속...코스닥 '1040선' 회복코스피, 장중 상승 전환 '3130선' 회복...코스닥도 오름세연휴 전 코스피, 외인·기관 매도에 '3110선' 내림세...코스닥도 하락 close (1.26%) 등이 올랐다. 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 65,800 전일대비 1,200 등락률 -1.79% 거래량 1,775,162 전일가 67,000 2021.09.17 15:30 장마감 관련기사 코스피, 개인 사자에 '3130선' 오름세 지속...코스닥 '1040선' 회복코스피, 장중 상승 전환 '3130선' 회복...코스닥도 오름세연휴 전 코스피, 외인·기관 매도에 '3110선' 내림세...코스닥도 하락 close (-1.79%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 150,800 전일대비 2,800 등락률 -1.82% 거래량 1,010,081 전일가 153,600 2021.09.17 15:30 장마감 관련기사 코스피, 개인 사자에 '3130선' 오름세 지속...코스닥 '1040선' 회복코스피, 장중 상승 전환 '3130선' 회복...코스닥도 오름세연휴 전 코스피, 외인·기관 매도에 '3110선' 내림세...코스닥도 하락 close (-1.82%) 등은 내렸다.

김석환 미래에셋증권 연구원은 "국내 증시는 하락 출발 후 외국인이 선물 매수로 돌아서며 강보합권을 보였다"며 "전날 외국인의 팔자로 하락했던 전기전자 업종이 하루만에 다시 사자로 전환했고 삼성전자 3분기 호실적 전망 기대감 확대 또한 긍정적으로 작용했다"고 설명했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr