◇ 3급 승진

▲ 기획조정관실 기획재정담당관 홍창남

▲ 문화재정책국 안전기준과장 이재원

▲ 궁능유적본부 복원정비과장 곽수철

◇ 4급 승진

▲ 기획조정관실 법무감사담당관실 이상민

▲ 운영지원과 황상원

▲ 문화재정책국 정책총괄과 홍은영

▲ 문화재보존국 보존정책과 박판용

▲ 문화재활용국 활용정책과 김용복

▲ 기획조정관실 기획재정담당관실 김석희

▲ 문화재보존국 고도보존육성과 권점수

