洪 "포악 수사로 5명이 극단 선택" vs. 尹 "검사로서 한 일"…첫 토론 격돌

국민의힘 대선후보 첫 TV토론회

[아시아경제 나예은 기자] 국민의힘 대선 경선 1차 컷오프를 통과한 8명의 후보들이 16일 첫 TV토론회에서 격돌했다. 특히 양강 구도를 보이고 있는 홍준표 후보와 윤석열 후보는 치열한 공방을 주고받았다.

홍 후보는 이날 주도권 토론에서 윤 후보를 향해 "(윤 후보가) 박근혜 수사팀장하면서 구속수사 지휘하고 중앙지검장을 했다. 당시 다섯 계단을 뛰어올라 (승진했다)"며 "보수진영 궤멸에 앞장서고 1000여명을 소환조사했고, 5명이 자살을 했다"고 말했다. 이어 "그렇게 했으면 우리 당에 들어올 때 대국민 사과라도 하는게 맞지 않냐"고 지적했다.

그러나 윤 후보는 "제가 당시에 검사로서 맡은 소임을 한 것"이라며 "법리와 증거에 기반해서 일을 처리했는데 검사로서 한 일에 대해서 사과한다는 것은 맞지 않다"고 말했다.

이에 홍 후보는 "법리와 증거로 했는데 다섯명이 자살했나"며 "얼마나 포악하게 수사했으면"이라고 비판했고, 윤 후보는 "다섯 명이 누구인가. 그렇게 많은 분들이 극단선택을 했다고 생각하지는 않는다"고 답했다.

한편 홍 후보는 '고발 사주' 의혹과 관련해서 윤 후보에게 직접적으로 질의하기도 했다. 홍 후보는 "최근 고발 사주 의혹과 관련해 제보자와 동석한 특정 캠프의 성명불상자를 고발하겠다고 했다. 그 특정 캠프가 도대체 어디냐"고 물었다.

이에 윤 후보는 "고발 절차에 관여하지 않았다. 특정 캠프 소속이라는 얘기도 전혀 하지 않아 금시초문"이라며 "언론계에 널리 퍼져있는 얘기로, 두 사람이 끝낼 수 있는 사건이 아니었기에 추가 수사를 해달라는 얘기였다"고 해명했다.

또 홍 후보는 윤 후보의 여러 의혹들을 거론하면서 "26년간 이렇게 흠 많은 후보는 처음 봤다"며 "어떻게 돌파할 것이냐"고 물었고, 윤 후보는 "(검찰)총장 시절 자유한국당에서 인사 검증을 다 마쳤다. 의혹이라고 하지만 지금껏 나온 게 없다"고 답했다.

