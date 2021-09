[아시아경제 이관주 기자] 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 402,000 전일대비 1,500 등락률 +0.37% 거래량 613,456 전일가 400,500 2021.09.16 15:30 장마감 관련기사 [이종우의 경제읽기] 나라마다 다른 '플랫폼 규제법'외국인 순매수세에 코스피 소폭 상승마감코스피, 오후들어 상승전환…3160선 거래 close )는 네이버웹툰이 문피아의 주식 182만61주를 취득했다고 16일 공시했다. 취득금액은 605억1884만8311원으로, 취득 후 소유 지분비율은 56.26%이다.

