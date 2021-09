이번엔 메탄...美·EU 2030년까지 30% 감축

[아시아경제 조유진 기자] 미국과 유럽연합(EU)이 기후변화에 대처하기 위해 이산화탄소에 이어 메탄가스 감축 규제를 추진한다.

14일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 소식통을 인용해 미국과 EU 고위관료들이 2030년까지 전세계 메탄 배출량을 3분의 1로 줄이자는 합의에 도달했다고 보도했다.

'글로벌 메탄 협정(Global Methane Pledge)'이라 불리는 이 안의 골자는 2030년까지 메탄가스 배출량을 지난해 대비 최소 30% 수준까지 줄인다는 목표다.

WSJ은 사안에 정통한 소식통들을 인용해 미국과 EU 고위관리들이 이 같은 합의에 도달했으며, 조 바이든 미국 대통령이 오는 17일 온실가스 배출국 회의에서 공식 제안할 예정이라고 전했다.

바이든 대통령은 후보 시절 온실가스 배출원을 보다 엄격하게 규제하겠다는 공약을 내걸었으며, 미 환경보호청(EPA)은 청정대기법(CAA)에 따라 조만간 메탄 관련 규제안을 내놓을 예정이다.

메탄가스는 이산화탄소 다음으로 기후변화에 가장 큰 영향을 미치는 온실가스로 꼽힌다.

미국과 EU 관리들은 오는 11월 스코틀랜드 글래스고에서 열릴 예정인 유엔기후변화협약 당사국총회에서 중국과 러시아 등 기타 주요 정유업체들의 참여를 독려할 예정이다.

이번 서약이 발표되면 글로벌 정유업체들에 타격이 적지 않을 것으로 보인다. 원유, 천연가스 시추 및 저장, 수송 과정에서 메탄가스 방출량이 상당한 것으로 알려져 있다.

메탄가스 방출의 주된 책임이 있는 에너지와 농업, 폐기물 산업에도 중대한 영향을 미칠 수 있다고 WSJ은 분석했다.

