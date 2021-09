[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 15일 광주광역시 광산구 덕림동 빛그린 국가산업단지 내 위치한 광주글로벌모터스(GGM) 조립공장에서 한 기술자가 배선 작업 등 트림 작업을 하고 있다.

