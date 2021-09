포스코터미날, 농어촌상생협력기금 2억원 출연

[아시아경제 황윤주 기자] 포스코터미날은 대·중소기업·농어업협력재단에 농어촌상생협력기금 2억원을 출연한다.

포스코터미날은 14일 협력재단 회의실에서 양측 대표와 관계자들이 참석한 가운데 협약식을 체결했다고 밝혔다.

이번 출연은 사회문제 해결에 앞장서는 포스코그룹의 기업시민 경영이념과 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 실천을 위해 포스코터미날이 최근 수해와 코로나 등 어려움을 겪고 있는 지역사회 농어촌 저소득 가정에 온정의 손길을 나누는 차원에서 이뤄졌다.

피해지역인 광양에 본사를 둔 포스코터미날이 출연하는 2억원은 최근 태풍 및 늦장마로 인해 큰 피해를 입은 광양·포항 지역 농어촌·농어업인들 지원에 직접 사용된다. 1억원은 재난지역에서 나는 농축수산물을 구입하여 지역 저소득 농어촌 가정에 공급되며, 1억 원은 재난지역 협력재단에 위탁하여 광양·포항 지역의 주거, 시장 복구 등 긴급한 현안문제 해결에 우선적으로 쓰이게 된다.

김복태 포스코터미날 사장은 "농어촌상생기금 출연을 통해 이번에도 저희의 작은 정성이 어려움을 해소하는 데 조금이라도 도움이 되기를 바란다"고 밝혔다.

그간 포스코터미날은 포스코그룹의 기업시민 경영이념 실천 일환으로 호국용사 안전키트 전달, 지진도 환경정화 활동, 광양지역 어린이보육재단 지원(250구좌 연 900만원), '클린광양 클린로드' 활동 등을 펼치며 전남지역 사회와의 상생·공존을 위한 현안 해결(Community With POSCO)에 임직원이 적극 동참하고 있다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr