민주노총, 다음 달 총파업 앞두고 전국서 1인 시위…700여명 참여

[아시아경제 유병돈 기자] 전국민주노동조합총연맹(민주노총)이 다음 달 총파업을 앞두고 서울 여의도를 비롯한 전국 곳곳에서 1인 시위를 진행했다.

11일 1인 시위에 참여한 조합원들은 각자 총파업 관련 현수막을 든 채 유튜브로 중계된 민주노총 결의대회를 시청했다.

민주노총은 다음 달 20일 110만명 전 조합원 참여를 목표로 대규모 총파업을 계획하고 있다.

양동규 민주노총 부위원장은 온라인 결의대회를 통해 "구조조정과 정리해고를 저지할 입법 요구안을 국회에 강력히 제기하고 정부에 수수방관하지 않을 것을 촉구한다"고 말했다.

이어 "구조조정 분쇄와 국가 일자리 보장, 공적자금 투입 기업의 국유화를 내걸고 힘차게 총파업에 나서야 한다"고 덧붙였다.

경찰 관계자는 "조합원과 경찰 사이 충돌은 없었다"면서 "1인 시위 참여자들의 거리두기와 참여 인원 등을 종합적으로 검토해 위법성이 있는지 판단할 것"이라고 말했다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr