김 총리 "'위드코로나' 주장 있지만 방역완화 결코 아냐"(상보)

"이틀 연속 확진자 2000명, 4차 유행 현재진행형"

"예방 접종률 높아도 방역안정 해야 일상회복"

[세종=아시아경제 문채석 기자] 김부겸 국무총리는 10일 최근 방역 기준을 조정한 것에 대해 '위드 코로나'를 시작한 것 아니냐는 일각의 주장에 대해 방역 완화가 결코 아니라고 밝혔다.

김 총리는 이날 오전 정부세종청사에서 열린 코로나19 중앙재난안전대책본부 회의 모두발언을 통해 "지난주 정부는 예방접종 완료자를 중심으로 일부 방역기준을 조정한 바 있다"며 "일각에서는 이를 '방역 완화' 메시지로 해석하고, 정부가 '위드 코로나'를 시작하는 것 아니냐는 주장도 제기되고 있다"고 말했다.

그는 "이번 주에도 이틀 연속 하루 확진자가 2000명을 다시 넘어서는 등 4차 유행은 여전히 현재 진행형"이라며 "예방 접종률이 아무리 높아져도 방역상황이 안정되지 못하면 우리 모두가 간절히 바라는 일상 회복은 멀어질 수밖에 없다"고 설명했다.

이어 "정부가 백신접종률, 자영업자의 고통, 두 번이나 고향방문을 자제해 주신 국민들의 마음까지 고려헤 이번 방역 대책을 마련했지만, 이것이 결코 방역을 완화한다는 의미는 아니다"라며 "특히, 이동량이 많을 수밖에 없는 추석 연휴를 맞아 느슨해진 긴장감 속에 방역의 빈틈이 커진다면 위기 상황은 더욱 악화될 수 있다"고 강조했다.

김 총리는 "정부는 이번 연휴 중 역사·터미널 등에 임시선별검사소를 추가로 설치해 운영할 예정"이라며 "전국의 보건소 선별진료소를 정상운영하고, 응급의료기관도 24시간 진료체계를 유지합니다. 국민들의 불편이나 의문에 응답할 수 있도록 콜센터도 상시 가동할 것"이라고 설명했다.

그는 "어제까지 전 국민의 62.6%가 1차 접종을 마쳤고 18세 이상 인구 기준으로는 이미 지난 화요일 70%를 넘어섰다"며 "국민 여러분의 적극적 참여 하에 '추석 전, 국민 70% 1차 접종 완료'란 정부의 목표는 문제없이 달성될 것으로 예상한다"고 했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr