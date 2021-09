'피크 아웃' 공포…이익 높아진 외국인 과매도 종목에 집중하라

[아시아경제 지연진 기자] 국내 증시에서 ‘피크아웃(정점 찍고 하락)’ 우려가 확산되면서 투자 심리가 위축되고 있다. 올해 상반기까지 코로나19 기저 효과로 국내 기업들의 이익이 큰 폭으로 개선됐지만, 향후 역기저 효과가 우려되는 상황인 만큼 이익 개선이 예상되는 기업 중에서도 최근 외국인 매도세가 집중된 종목이 오히려 반등 기회가 될 수 있다는 조언이다.

8일 금융투자업계에 따르면 국내 상장 기업들은 1분기와 2분기 영업이익 증가율이 각각 119%와 83%에 달했다. 하지만 3분기 영업이익 증가율은 27%로 대폭 낮아질 것으로 예상된다. 내년 증가율은 10%가량으로 전망하는데 이는 연간 추정치를 높게 설정하기 때문에 이익 성장이 거의 없는 수준이라는 평가다.

특히 올해 실적 개선세가 두드러진 경기민감 업종인 에너지와 화학, 비철금속, 철강, 해운 등은 내년 역성장이 예상되고 자동차 업종은 9% 수준에 그칠 것으로 전망된다. 다만 반도체 업종은 21% 증가하고, 미디어·엔터 51%, 우주항공국방 18%, 제약바이오 14%, 기술하드웨어 및 전기제품(2차전지 포함) 20% 증가율이 예상된다. 항공업종도 흑자 전환이 점쳐지는 등 기업들의 이익 차별화가 예상된다.

이익 성장률 둔화는 전세계적인 현상이다. 미국의 경우에도 경기 둔화 우려가 부각되며 최근 증시가 부진한 모습이다. 다만 호재가 있는 기업을 중심으로 강세를 보이는 쏠림 현상이 나타나고 있다. 이경수 하나금융투자 연구원은 "3분기 및 내년 추정치 상향 종목군의 숫자가 급속도로 줄어들고 있다"며 "시클리컬(경기민감업종) 및 IT, 자동차 등이 실적 피크 우려를 겪고있는 만큼 시장 성장을 헤지해야 할 시기"라고 전했다.

성장세가 큰 기업이 적을수록 이익 개선세가 큰 기업에 투자 수요가 몰리는 만큼 이익 모멘텀이 높은 기업에서 옥석을 찾으라는 이야기다. 여기에 외국인 매도가 집중된 종목의 경우 투자자들의 과도한 불안감이 반영돼 가격 불균형이 심화된 만큼 이익 개선이 확인될 때 더 큰 폭으로 반등할 수 있다는 것이다. 이 연구원은 "이익모멘텀 1개월 변화 상위라는 팩터(요인)은 그 자체만으로도 양호한 성과를 보이는데 외인 1개월 순매도 상위라는 팩터를 일정 비중만큼 섞어 주게 되면 그 수익률은 더 높아진다"며 "단순히 이익이 상향되는 종목보다 외국인이 매도세가 심한 상황에서 이익이 상향됐을 때, 주가 상승 반발력이 더 높다는 통계적 증거"라고 설명했다.

하나금융투자가 최근 한달간 이익전망치가 상향된 종목 중에서 외국인 매도가 집중된 종목을 분석한 결과를 보면 SK케미칼 SK케미칼 285130 | 코스피 증권정보 현재가 276,000 전일대비 9,000 등락률 +3.37% 거래량 126,044 전일가 267,000 2021.09.08 12:03 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 4주만에 '사자' 전환…카카오뱅크 가장 많이 사들여올 10대그룹 시총 80조 늘었다SK케미칼, 19일 오후 3시30분 기업설명회 개최 close 과 테스나 테스나 131970 | 코스닥 증권정보 현재가 51,400 전일대비 1,600 등락률 -3.02% 거래량 162,812 전일가 53,000 2021.09.08 12:03 장중(20분지연) 관련기사 연고점 경신 코스닥…外人·기관, 반도체·IT 담았다[클릭 e종목] "테스나, 텍사스 한파로 2Q 주춤…카메라 센서 중심 반등 전망"[종목속으로]"바닥이 어디냐"…국민연금이 사랑한(?) 테스나 close , LX세미콘 LX세미콘 108320 | 코스닥 증권정보 현재가 122,600 전일대비 5,200 등락률 +4.43% 거래량 379,510 전일가 117,400 2021.09.08 12:03 장중(20분지연) 관련기사 LX세미콘-마이크로소프트, 3D 센싱 솔루션 개발 협력키로 LX세미콘, 60여명 규모 하반기 신입·경력 수시 채용[사람人] 구본준 LX그룹 회장, 2년 만에 시동 걸린 '조용한 불도저' close , 지누스 지누스 013890 | 코스피 증권정보 현재가 79,700 전일대비 2,000 등락률 -2.45% 거래량 47,357 전일가 81,700 2021.09.08 12:03 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] 지누스, 실적 부진에 시총 4000억 증발…25%↓[종목속으로]상폐에서 부활까지 지누스...올 매출 1조 찍고 2024년 2조 넘본다국민연금, 가구·소재·부품株 대거 쇼핑 close , 케이엠더블유 케이엠더블유 032500 | 코스닥 증권정보 현재가 44,050 전일대비 800 등락률 -1.78% 거래량 179,289 전일가 44,850 2021.09.08 12:03 장중(20분지연) 관련기사 개인 순매도세…코스피 3200선 마감코스피·코스닥 혼조세…외국인·기관 순매도[특징주]미국 인프라 투자 기대감…케이엠더블유 7% 강세 close , 에스에프에이 에스에프에이 056190 | 코스닥 증권정보 현재가 38,900 전일대비 100 등락률 +0.26% 거래량 38,359 전일가 38,800 2021.09.08 12:03 장중(20분지연) 관련기사 OLED 패널 수요 확대…소재·장비株 주목해야다시 상승장, 주도주는 무엇?…증권 업계, 공식 살펴보니"LG-SK 배터리 분쟁 종료…2차전지 소재 및 장비 업체 주목" close , 현대엘리베이 현대엘리베이 017800 | 코스피 증권정보 현재가 49,750 전일대비 450 등락률 -0.90% 거래량 76,172 전일가 50,200 2021.09.08 12:02 장중(20분지연) 관련기사 증권플러스, 지난달 ‘2차전지’ 테마 강세코스피 상승세 지속...남북 경협주 강세[특징주] 일신석재 등 남북경협株 급등 close , 삼양식품 삼양식품 003230 | 코스피 증권정보 현재가 82,500 전일대비 400 등락률 -0.48% 거래량 7,354 전일가 82,900 2021.09.08 12:00 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] “삼양식품, 단기적으로 실적 부담…장기 전망은 긍정적”진라면에 이어 신라면도…라면값 줄인상 현실화"애플·파월 땡큐" 외국인 순매수…코스피·코스닥 상승 마감 close , 하나투어 하나투어 039130 | 코스피 증권정보 현재가 83,600 전일대비 1,600 등락률 +1.95% 거래량 129,800 전일가 82,000 2021.09.08 12:03 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-26일[단독] 하나투어 공평동 사옥, 키움증권이 1000억에 인수[e공시 눈에 띄네] 코스피-3일 close , GS GS 078930 | 코스피 증권정보 현재가 43,150 전일대비 900 등락률 +2.13% 거래량 167,544 전일가 42,250 2021.09.08 12:03 장중(20분지연) 관련기사 한국판 수소위원회 오늘 출범…정의선·최태원·신동빈 ‘총출동’최정우-허태수, 모빌리티·수소 등 신사업 위해 뭉쳤다(종합)최정우-허태수, 모빌리티·수소 등 신사업 위해 뭉쳤다 close , LS LS 006260 | 코스피 증권정보 현재가 68,600 전일대비 400 등락률 -0.58% 거래량 45,730 전일가 69,000 2021.09.08 12:03 장중(20분지연) 관련기사 '양봉하는 오너' 구자은, 지구 생태 환경 개선 '꿀벌 살리기 운동' 동참LS그룹, 이사회 내 ESG위원회 출범…예종석 위원장 선임구자열 LS그룹 회장, 상반기 보수 35억원…구자균 회장은 22억원 close , 와이지엔터, LG이노텍 LG이노텍 011070 | 코스피 증권정보 현재가 227,500 전일대비 1,000 등락률 +0.44% 거래량 153,257 전일가 226,500 2021.09.08 12:03 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 4주만에 '사자' 전환…카카오뱅크 가장 많이 사들여[클릭 e종목]"LG이노텍, 하반기 아이폰13효과 반영…실적 개선 지속"LG이노텍, '온택트 소재·부품 과학교실' 진행…"어린이 2100명 참가" close , RFHIC RFHIC 218410 | 코스닥 증권정보 현재가 33,700 전일대비 600 등락률 -1.75% 거래량 71,852 전일가 34,300 2021.09.08 12:03 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-26일[이번 주 유상증자] 7월 둘째 주 공모 일정[클릭 e종목] "RFHIC, 2Q부터 회복 시작…하반기엔 본격 성장" close 등이 상위에 이름을 올렸다.

