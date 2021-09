4년간 개발한 '화물차 자율협력 군집주행' 9일 현장시연

국토교통부는 지난 4년간 진행해 온 자율협력주행 기반 화물차 군집주행 기술개발 최종 성과발표회를 9일 개최한다고 8일 밝혔다. 국토부는 영동선, 중부내륙선 등 약 80㎞ 구간에서 화물차 4대의 현장 시연도 함께 진행한다.

화물차 군집주행은 자율협력주행 기술을 활용해 후행 차량들이 일정간격을 두고 선행차량을 자동으로 추종하며 하나의 차량처럼 운행하는 기술이다.

국토부는 2018년부터 올해까지 해당 기술개발을 진행해왔다. 한국도로공사와 국민대, 현대자동차, 카카오모빌리티, 아주대 등 13개 기관이 참여했으며 예산 98억5000만원이 투입됐다.

최종 성과발표회는 오후 2시부터 온라인으로 진행된다. 군집주행 기술에 대한 전반적인 설명과 함께, 군집주행 차량 제어기술, 모바일 앱기반 군집운영 서비스 기술, 군집주행 상용화를 위한 법·제도 개선방향 등에 대한 발표가 진행된다.

기술시연은 영동선 덕평IC~원주IC, 중부내륙선 서여주휴게소~여주JC 구간에서 진행될 계획이다.

지난해 대비 차량을 4대로 한대 더 추가하고 시연 구간도 8㎞에서 80㎞로 확대했다. 또 운행 속도를 80㎞/h에서 90㎞/h로 높이고 차량 간격도 15.6m에서 12.5m로 좁혔다.

향후 화물차 군집주행이 상용화되면 교통안전뿐만 아니라, 물류 효율성에도 크게 기여할 것으로 기대된다. 운전 자동화에 따른 운전자의 피로도가 감소되고, 졸음운전에 의한 사고도 획기적으로 줄일 수 있다.

여러 대의 화물차가 좁은 간격을 유지하며 운행하면 공기 저항이 감소해 약 4~8%의 연비가 개선된다. 동시에 미세먼지 감소 효과도 기대할 수 있다.

김정희 국토부 자동차정책관은 "군집주행 기술은 물류운송 뿐만 아니라 여객 운송 등에도 활용될 수 있는 핵심기술"이라며 "향후 이러한 기술이 보편적인 서비스로 인식될 수 있도록 체계적인 기반을 갖춰나가겠다"고 말했다.

