쿠팡, 가을 맞이 '펫페어' 진행…반려동물 용품 인기브랜드 한곳에

14일까지…쿠팡 와우 회원에 최대 2만원 할인 쿠폰

피크닉부터 환절기 대비까지 가을철에 특화된 상품 특가

[아시아경제 김철현 기자] 쿠팡은 반려동물 용품 인기브랜드 제품을 모은 '가을 펫페어'를 진행한다고 6일 밝혔다.

쿠팡은 가을철을 맞아 반려동물에게 필요한 상품들을 합리적인 가격에 판매하는 '가을 펫페어'를 오는 14일까지 진행한다. 피크닉부터 환절기 대비까지 가을철에 특화된 상품을 특가로 만나볼 수 있다.

이번 펫페어 기간에는 하림펫푸드 밥이보약 고양이사료, 듀먼 종합 영양특식 7종, 템테이션 메가팩 사료 등을 최대 30% 즉시 할인된 가격에 판매한다. 쿠팡 와우 멤버십 회원이라면 구매 금액대별 풍성한 할인 혜택도 얻을 수 있다. 3만원 이상 구매 시 3000원, 6만원 이상 구매 시 9000원, 10만원 이상 구매 시 2만원의 할인쿠폰을 제공한다.

'카테고리별 한정특가 모아보기'를 통해 쇼핑 편의도 더했다. DOG(개), CAT(고양이), 공용 등 반려동물에 따라 카테고리를 나누고 사료, 간식·영양제, 외출용품, 모래, 캣타워·스크래처, 장난감·훈련용품 등 다양한 상품을 세부 카테고리로 분류해 고객이 원하는 상품을 쉽고 빠르게 찾을 수 있도록 했다.

어떤 상품을 사야 할지 고민하는 고객을 위해 반려동물 관련 용품 인기브랜드를 모아 '브랜드관'도 마련했다. 윤혜영 쿠팡 리테일 부사장은 "가을철이 다가오면서 반려동물을 키우며 필요한 상품들을 합리적인 가격에 구매할 수 있도록 펫페어를 준비했다"며 "앞으로도 쿠팡은 더 좋은 고객 경험을 제공하기 위해 다양한 기획전을 마련할 것"이라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr