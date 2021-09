우리은행, 자녀 주택청약 가입시 핑크퐁 장난감 제공

추첨을 통해 경품 제공

[아시아경제 김진호 기자] 우리은행은 영유아 고객을 위한 ‘청약하고 핑크퐁이랑 놀자’이벤트를 다음 달 29일까지 실시한다고 5일 밝혔다.

이벤트 대상은 지난 1일부터 다음 달 29일까지 ‘우리아이행복 주택청약종합저축’을 가입하고 자동이체를 등록한 고객이다. 추첨을 통해 어린이가 돈을 관리하고 저축하는 습관을 학습할 수 있는 ‘노래하는 ATM 은행놀이 세트’ 경품을 500명에게 제공한다. 핑크퐁과 아기상어 캐릭터와 동요가 들어있는 경품을 활용한 즐거운 놀이를 통해 경제 지식을 익힐 수 있다.

자세한 이벤트 내용은 우리은행 홈페이지 또는 우리원뱅킹 이벤트 페이지를 통해 확인할 수 있다.

우리은행 관계자는 “코로나19로 집 밖으로 나가기 어려운 상황에서 자녀와 함께 집에서 은행놀이를 할 수 있는 경품제공 이벤트를 마련했다”며 “앞으로도 고객들이 만족할 수 있는 서비스와 혜택을 담은 이벤트를 지속 제공해 나갈 것”이라고 말했다.

