뉴질랜드 '슈퍼마켓 테러범' 신상 공개…IS 추종자

[아시아경제 이관주 기자] 뉴질랜드에서 흉기를 휘둘러 7명을 다치게 하고 현장에서 사살된 극단주의 무장세력 이슬람국가(IS) 추종자의 신상이 공개됐다.

4일(현지시간) 주요 외신 등에 따르면 뉴질랜드 당국은 스리랑카인 아흐메드 아틸 모하메드 삼수딘(32)의 신상을 공개했다. 삼수딘은 전날 오후 2시 40분께 오클랜드의 한 슈퍼마켓에서 흉기를 휘둘러 7명을 다치게 했고, 이 가운데 3명을 중태에 빠뜨렸다. 삼수딘은 범행 53일 전에 감옥에서 풀려난 것으로 확인됐다.

그는 2016년 사회관계망서비스(SNS)에 테러와 극단주의를 지지하는 글을 올리면서 경찰의 감시 대상이 됐다. 이후 2018년 칼을 구매하려다 적발됐고, 집에서 보관하던 IS 관련 영상물도 발각된 끝에 수감됐다.

석방 후 테러를 저지를 수 있다는 우려에 뉴질랜드 정부는 7월 테러방지법 등을 통해 그에게 추가 혐의를 적용하려 했으나, 법원은 문제의 영상물에 살인과 관련된 장면이 없다며 이를 순교를 다룬 콘텐츠로 인정하면서 1년의 보호관찰 명령과 함께 그를 석방했다.

현지 경찰은 30명의 인력을 동원해 삼수딘에 대한 감시를 이어갔다. 감시 중 범행 장면을 포착한 경찰은 현장에서 범행 60초만에 그를 사살했다.

