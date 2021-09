신한카드 "뮤지컬 '엑스칼리버', 50% 예매 할인해드려요"

9월 25일 2회차 공연 모두 50% 예매 할인 제공

8일 오전 10시 티켓오픈

[아시아경제 기하영 기자]신한카드는 '신한카드 더 모먼트' 세 번째 행사로 뮤지컬 '엑스칼리버' 할인 이벤트를 진행한다고 5일 밝혔다.

신한카드 더 모먼트는 '고객에게 새로운 경험과 확신의 순간을 선물한다'는 의미를 담아 올해 새롭게 선보인 신한카드 대표 문화 예술 프로그램이다. 뮤지컬 '위키드'와 '드라큘라'에 이은 세 번째 행사다.

8월 17일부터 11월 7일까지 블루스퀘어 신한카드홀에서 공연되는 뮤지컬 엑스칼리버는 고대 영국을 배경으로 왕의 숙명을 지닌 인물의 이야기를 담은 작품이다. 흥미진진한 스토리 라인과 함께 김준수, 카이 등 초대형 주연배우들로 구성된 캐스팅으로 1차 티켓 오픈과 동시에 많은 관심을 받고 있다.

신한카드는 오는 9월 25일 오후 2시, 7시 2회차 공연 모두를 신한카드 더 모먼트 행사로 진행할 예정이다. 이번 행사는 신한카드와 마스터카드가 공동으로 기획해 신한카드 마스터 브랜드 소지고객을 대상으로 50% 예매 할인 혜택을 제공한다. 티켓 예매는 신한카드 홈페이지 또는 신한페이판 애플리케이션(앱)의 이벤트 페이지를 통해 8일 오전 10시부터 가능하다.

신한카드는 25일 공연 외에도 전 회차 공연을 브랜드와 상관없이 모든 신한카드로 예매할 경우 결제 금액의 5%를 즉시 할인해주는 이벤트도 진행한다.

