트럭에 매달린 피투성이 강아지 … 포항경찰, “실수였다” 운전자 수사

동물구조단체 위액트, 고발 ‥ 인스타그램에 사진 올려 탄원서명

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 경북 포항의 한 도로에서 피투성이가 된 하얀 강아지를 매달고 달리는 트럭이 목격돼 충격을 던지고 있다. 경찰은 동물보호단체가 고발한 이 사건을 수사하고 있다.

2일 동물구조단체 위액트에 따르면 지난달 27일 경북 포항의 한 4차선 도로에서 흰색 강아지 한 마리가 달리는 트럭 밖에 매달린 채 끌려가는 모습이 포착됐다고 한 제보자가 글을 올렸다.

트럭은 강아지를 매달고 멈췄다 달리기를 반복했다.

이 모습을 본 제보자는 트럭을 쫓아가 신호대기 정차한 틈을 타 트럭 운전자에게 “무슨 짓이냐”고 따져 물었고, 피투성이가 된 강아지를 도우려 했다.

이 시민이 갓길에 차를 세우는 틈을 타 트럭 운전자는 강아지를 운전석에 집어 던지듯이 싣고 도주했다.

위액트는 지난달 30일 이 같은 사실을 공식 인스타그램을 통해 알리고 지난 1일 포항북부경찰서에 탄원서명서와 동물학대 사건 고발장을 접수했다.

경찰 조사에서 트럭 운전자는 “실수였다”며 짐칸에 싣고 가던 강아지가 운행 중 옆으로 떨어졌다고 둘러댄 것으로 알려졌다.

동물학대가 인정되면 올해 초 개정된 동물보호법에 따라 3년 이하의 징역이나 300만원 이하의 벌금형에 처해진다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr