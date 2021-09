진주 시민축구단, 축구 명문 도시 기반 다진다

NH농협은행 진주지부, 후원금 5000만원 기탁



진주 봉래 FC와 유소년팀 육성 업무협약 체결

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주 시민축구단에 지역 사회 축구 발전에 이바지하고자 하는 손길이 이어지고 있다.

NH농협은행 진주시지부는 1일 오전 진주시청 기업인의 방에서 축구단 발전을 위한 후원금 5000만원을 맡겼다.

후원기관 관계자는 “후원금이 축구단과 지역사회 축구 발전에 도움이 되길 바란다”고 전했다.

이날 진주 시민축구단과 진주 봉래 FC와 업무협약도 이뤄졌다. 두 기관은 상호 교육 협력 체계를 구축하고 상위 유소년팀 체계를 갖춰 U-12부터 성인까지 지역 축구인재 성장 시스템을 구축했다.

구단주인 조규일 시장은 “구단과 지역 축구 발전을 위해 귀중한 손길을 보태줘 감사드린다. 축구 명문 도시 진주시 위상에 걸맞게 축구 발전을 위해 화합하고 자긍심을 가질 수 있도록 노력하겠다”고 감사 뜻을 전했다.

