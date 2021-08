하태경 "軍 '노마스크 실험'은 반인권적" 공세

"군부대 '노마스크 실험'...정책 자체 틀렸고 추진 방법도 잘못됐다"

"위드코로나 마지막 단계서나 할 일"

[아시아경제 김서현 기자] 국민의힘 대권주자 하태경 의원이 최근 국방부에서 일부 군부대 내 '마스크 벗기'를 추진 하는 것과 관련해 "명령지휘체계에 따라 집단생활을 해야 하는 군 장병들을 실험 대상으로 삼는 것은 반인권적"이라고 비판했다.

하 의원은 31일 자신의 페이스북을 통해 "문재인 대통령의 지시로 국방부가 추진하던 군 장병 '노마스크 실험'은 정책 자체가 틀렸고 추진 방법도 잘못됐다"며 이같이 밝혔다.

그는 "지금 우리가 검토해야 할 정책은 노마스크가 아닌 위드코로나"라며 "위드코로나는 점진적 사회적 거리두기 완화가 우선이기에 이는 마지막 단계에서 검토할 문제"라고 설명했다.

그러면서 "우리나라 백신접종 완료자 중 돌파감염이 2600명을 넘었다"며 "전 세계적으로도 백신접종이 늘었다고 마스크를 섣불리 벗었던 나라들은 코로나 대확산으로 큰 곤욕을 치르고 있다"고 강조했다.

이어 "이런 상황에서 청와대와 국방부가 밀실에서 무작정 추진한 노마스크 실험은 매우 위험천만한 일"이라며 "오죽하면 질병청이 국방부가 대통령 지시사항이라며 보낸 공문에 대답조차 안 하겠느냐"고 꼬집었다.

하 의원은 "추진방법도 잘못됐다. 질병청이 위드코로나 정책을 검토 중인 상황에서 문 대통령이 노마스크 실험을 지시하고 나선 것은 말 그대로 정치방역"이라며 "노마스크를 할지, 위드코로나를 할지는 질병청과 관련 전문가들의 논의가 우선"이라고 주장했다.

그러면서 "왜 방역 전문가도 아닌 문 대통령과 국방부의 협의로, 그것도 일부 군 부대만 특정해서 노마스크 실험을 하느냐"며 "거부권을 행사할 수 없는 장병들은 애당초 실험 대상이 되어서는 안 된다"고 지적했다.

이어 "청와대와 국방부는 문 대통령의 임기말 치적 쌓기용 K-방역 홍보를 위해 우리 장병들의 안전을 무시하고 위험천만한 정책을 기획한 것"이라며 "지금이라도 이를 철회하고 질병청의 위드코로나 전략에 따라 군 활동 정상화 방안을 마련하기 바란다"고 덧붙였다.

김서현 인턴기자 ssn3592@asiae.co.kr