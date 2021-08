유승민 측 "윤석열 지지의사 표명 정홍원, 공정성 문제 잃었다...용퇴하라"

유승민 캠프 대변인 김웅 "尹지지했던 정홍원 공정성 문제 있어"

[아시아경제 김서현 기자] 국민의힘 대선주자인 유승민 전 의원 캠프 대변인 김웅 국민의힘 의원이 정홍원 선거관리위원장의 사퇴를 촉구했다. 정 선관위원장이 앞서 윤석열 국민의힘 대선 예비후보와 회동을 가진 것과 관련해 문제를 제기하고 나선 것이다.

김 의원은 30일 YTN 라디오 '이동형의 뉴스 정면승부'에 출연해 "정 선관위원장은 윤석열 후보를 미리 만났고 윤 후보에 대한 지지의사도 표명했다"며 공정성에 문제가 있다고 주장했다.

그는 "정 선관위원장이 되자마자 가장 먼저 한 일이 특정 선관위원을 사퇴시킨 일이다. 경선준비위원회가 어렵사리 만들어놓았던 결론을 다 뒤집겠다고 엄포를 놓고 있다"며 "거기에 윤 후보는 '선관위의 결정을 따르겠다' 이야기를 하고 있으면 이게 어떻게 공정한 경선 관리라고 할 수 있겠느냐"고 지적했다.

이어 "시험출제 위원이 있는데, 이 사람이 사전에 한 명만 딱 만났다. 그리고 그 수험생을 콕 집어서 지지를 한다는 발언을 했다. 그러면 그 시험 출제 위원은 공정하다고 볼 수 있는가"라며 "앞서 서병수 경준위원장에 대해선 동생 서범수 국민의힘 의원이 이준석 당대표의 비서실장이라는 이유만으로 공정하지 않다고 공격했다"고 강조했다.

김 의원은 "정 선관위원장은 이 정도로 공정성에 문제가 제기가 되고 있다면 용퇴하는 것이 맞다"고 말하며 "서 경준위원장한테 들이대었던 잣대를 들이대면 사실은 그것보다 훨씬 더 불공정한 것"이라고 언급했다.

한편 유 전 의원 역시 지난 29일 자신의 페이스북을 통해 윤 후보와 정 선관위원장이 8월 초 만난 사실을 거론하며 "정 선관위원장이 역선택 방지조항을 넣겠다는 강력한 의지를 가졌다는 얘기가 파다하다"며 "윤석열캠프의 주장과 똑같은 주장"이라고 꼬집은 바 있다.

