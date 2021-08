당진 현대제철 보안직원 1명 확진

농성 노조원 40명 코로나19 검사

[아시아경제 황윤주 기자] 현대제철 비정규직지회 노조원들이 현대제철 충남 당진제철소 통제센터를 기습 점거할 때 적극적으로 대응했던 보안업체 직원 1명이 코로나19 확진 판정을 받자 당진시보건소가 점거 농성 중인 노조원들 검사에 들어갔다.

당진시보건소는 30일 오후 당진제철소 통제센터 인근에 이동 선별진료소를 설치하고 농성 노조원 40여명 검체를 채취했다고 밝혔다.

검사 결과는 31일 오전에 나올 예정이다.

한편, 검사 대상 노조원들은 지난 23일 저녁 '비정규직 직고용'을 요구하며 당진제철소 통제센터를 기습 점거하고 8일째 농성 중이다.

