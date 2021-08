이노션, ‘레드닷 디자인 어워드 2021’ 최우수상·본상 수상

[아시아경제 임춘한 기자] 이노션 월드와이드는 독일의 권위 있는 디자인 분야 시상식인 ‘레드닷 디자인 어워드 2021’에서 최우수상과 본상 등 2관왕을 차지했다고 30일 밝혔다.

레드닷은 미국 IDEA, 독일 iF 디자인 어워드와 함께 세계 3대 디자인상으로 꼽힌다. 제품디자인, 브랜드·커뮤니케이션 등 다양한 분야에서 매년 혁신적이고 창의적인 제품과 작품을 선정해 시상한다.

현대차그룹의 ‘리틀빅 이모션’이 필름·애니메이션 부문에서 최우수상을 받았고, 한화그룹의 ‘클린업 메콩’이 공간 커뮤니케이션 부문에서 본상을 차지했다. 리틀빅 이모션은 자동차와 탑승자의 교감을 가능하게 하는 감정 인식 차량 컨트롤 기술이 적용된 키즈 모빌리티가 실제 치료 과정에 활용되는 모습을 담은 영상이다. 클린업 메콩은 해양 쓰레기로 신음하고 있는 메콩강 일대의 현실을 적나라하게 보여줌으로써, 베트남 환경오염 문제의 심각성을 알리고 현지인들의 인식제고 등 다양한 개선노력을 영상에 담고 있다.

이노션 관계자는 “다수의 국제광고제 수상을 넘어 세계적인 권위의 디자인상까지 받음으로써 높은 크리에이티브 역량이 또 한번 인정받게 돼 매우 기쁘다”면서 “앞으로도 차별화한 크리에이티브를 통해 많은 사람들이 공감할 수 있는 캠페인을 만드는데 최선을 다하겠다”고 말했다.

