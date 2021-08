배현진 "가짜 수산업자는 내가 잡았다"…'그것이 알고싶다' 등장 사진 해명

[아시아경제 권서영 기자] 국민의힘 배현진 의원이 SBS '그것이 알고싶다'에 등장한 가짜 수산업자 김 씨와 함께 찍은 사진에 대해 해명했다.

앞서 28일 방송된 SBS '그것이 알고싶다'에서는 가짜 수산업자 김 씨의 전 측근들이 국민의힘 홍준표 의원과 배현진 의원을 언급하는 장면이 등장했다. 김 씨의 측근 측에서는 "홍 의원의 사무실에 갔는데 배 의원이 있었다"며 홍 의원이 먼저 가짜 수산업자 김 씨와 선을 그은 것을 두고 "홍 의원이 먼저 선수를 쳤다"고 말했다.

이와 관련하여 오늘(29일) 배 의원은 자신의 페이스북을 통해 "'그것이 알고싶다'에 제가 등장했다고 문자들을 주신다"며 운을 뗐다. 배 의원은 "2019년 '홍카콜라' 방문자가 요청해 찍은 사진 한 장이 나왔다"며 "뒷배경에 '진충보국'이라 쓰인 액자를 보면 알겠지만 홍 의원의 사무실이다", "사진이야 늘 요청을 받으면 찍어 드리고 있기에 잠시 잊고 있었다"고 비꼬았다.

이어 배 의원은 김 씨를 오징어라 칭하며 "그날 오징어가 사무실을 떠난 뒤 홍 의원에게 '저자가 사기꾼 같다. 다시 만나지 마시라'고 경고하고 출입을 못 하도록 주의를 준 장본인이 바로 저다"라며 "오징어 사기꾼은 제가 잡았다"고 말했다. 또 "누가 봐도, 스쳐서만 봐도 이상한 방문자였다"라며 "그자의 명함상에 있는 포항 주소를 구글 맵과 거리뷰로 확인해 보니 회사가 존재할 만한 곳이 아니라 외딴 도로 위였다"라고 설명했다.

배 의원은 "홍 의원의 사무실에는 언제나 방문자가 줄을 이었지만 오징어는 단숨에 의심할 만큼 엉성하고 촌스러운 사기꾼이었다"며 "이런 자에게 사기를 당한 많은 유력 인사들이 안타까운 따름이다"라고 강조했다. 또한 "수사당국의 정확한 수사를 기대하며 '그것이 알고싶다' 팀도 앞뒤의 말을 자르며 시청자가 헷갈리게 보도하지 말고 팩트를 제대로 취재해 주길 바란다"고 당부했다.

