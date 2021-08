추석연휴 승차권 창가 좌석부터 판매…잔여좌석 판매 유행 고려해 추후 결정(상보)

코레일 31일, SR 내달 7일부터 3일간

[아시아경제 서소정 기자] 국내 코로나19 4차 대유행 기세가 꺾이지 않으면서 올해 추석 연휴(9월17∼22일) 열차 승차권은 방역 상황을 고려해 창가 측 좌석부터 우선 판매키로 했다. 정부는 창가 측 좌석부터 판매한 후 코로나19 유행 상황과 확진자 추이 등을 고려해 잔여 좌석 판매 여부를 추후 결정할 방침이다.

중앙재난안전대책본부는 국토교통부로부터 올해 추석 연휴 열차 승차권 판매 방안을 보고받은 후 이같이 결정했다고 25일 밝혔다.

박향 중앙사고수습본부 방역총괄반장은 정례브리핑에서 "중대본에서는 현재 방역상황을 고려해서 우선 열차에 대해서 창가 좌석을 먼저 판매하도록 하고 추후 검토를 통해서 전 좌석 판매 여부를 결정할 예정"이라고 말했다.

박 반장은 "아직 많은 환자가 발생하고 있고 또 예방접종이 진행 중에 있기 때문에 추석 연휴 유행 예측과 방역대응에 대해서는 조금 더 검토가 필요하다"면서 "열차에서 감염이 확산된 사례가 없다는 점, 다른 교통수단으로 이동 수요가 전이될 가능성, 추석에는 전 국민의 70%가 접종을 받을 수 있다는 점 등을 종합적으로 고려해 볼 필요가 있다"고 설명했다.

이어 "복도 쪽 좌석이나 나머지 좌석에 대한 구매 가능 여부는 추석 연휴 유행 예측과 대응에 대한 검토 후 알릴 계획"이라고 덧붙였다.

추석 연휴 승차권 예매는 코레일의 경우 오는 31일부터 3일간, SR은 9월 7일부터 3일간 각각 진행된다.

