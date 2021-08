우리자산신탁, 서울남부혈액원에 코로나19 방역물품 지원

[아시아경제 김진호 기자] 우리금융그룹 종합부동산금융 자회사인 우리자산신탁은 지난 24일 코로나19 확산세로 혈액수급에 차질을 빚는 대한적십자사 서울남부혈액원에 1000만원 상당의 코로나19 방역물품을 지원했다고 25일 밝혔다.

방역물품 전달식은 방역수칙을 준수해 서울 강남구 개포동 소재 서울남부혈액원에서 우리자산신탁 이창재 대표이사와 서울남부혈액원 김영길 원장이 참석한 가운데 진행됐다.

대한적십자사 서울남부혈액원은 헌혈의 집 11개소를 운영하고 있다. 의사·간호사·임상병리사 등 의료진과 지원부서 직원 등 총 170여명이 활동하고 있다.

지원된 코로나19 방역물품은 ▲KF94 마스크 1만매 ▲코로나19 자가진단키트 500세트 등 1000만원 상당이다. 코로나19 극복현장에서 혈액수급을 위해 헌혈에 참여하는 헌혈자들에게 지급될 예정이다.

우리자산신탁 이창재 대표이사는 “코로나19 확산으로 장기간 현장에서 원활한 혈액수급을 위해 헌신하는 직원들과 헌혈에 동참해주시는 헌혈자들에게 감사를 드린다”며 “앞으로도 코로나19 극복에 미약한 힘이나마 보탤 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.

