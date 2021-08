외국인 순매수에 코스피 장초반 강보합

코스닥은 강보합 출발 이후 하락 전환

[아시아경제 이민우 기자] 이틀 연속 외국인이 순매수를 보이며 코스피가 장 초반 강보합세를 보이고 있다. 반면 외국인이 순매도를 이어간 코스닥은 이미 하락세로 전환했다.

25일 코스피는 전날 대비 0.31%(9.83포인트) 오른 3148.13을 기록했다. 이후 오전 9시32분 기준 3143.42을 기록했다.

같은 시간 코스피 시장에서 외국인과 기관은 각각 130억원, 549억원어치를 순매수했다. 반면 기관은 483억원을 순매도했다.

대부분의 업종이 상승세다. 철강·금속(1.98%), 섬유·의복(1.13%), 화학(0.76%), 통신업(0.62%) 등의 순서였다. 은행(-3.12%), 의약품(-1.42%), 의료정밀(-0.69%) 등은 떨어졌다.

시가총액 상위 10위 종목들은 향방이 엇갈렸다. 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 151,500 전일대비 2,500 등락률 +1.68% 거래량 1,354,370 전일가 149,000 2021.08.25 09:55 장중(20분지연) 관련기사 돌아온 외인에 코스피 '3130선' 마감...코스닥 '1000선' 회복코스피, 외인·기관 사자에 장중 '3120선'...코스닥 '1010선' 근접코스피, 외국인·기관 동반매수 '3130선' 강세...외인 순매수 11거래일만 close (2.35%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 801,000 전일대비 14,000 등락률 +1.78% 거래량 164,131 전일가 787,000 2021.08.25 09:55 장중(20분지연) 관련기사 돌아온 외인에 코스피 '3130선' 마감...코스닥 '1000선' 회복코스피, 외인·기관 사자에 장중 '3120선'...코스닥 '1010선' 근접'GM 볼트 리콜' LG화학, 2차전지 대장주 내주나 close (1.91%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 210,500 전일대비 1,000 등락률 +0.48% 거래량 155,047 전일가 209,500 2021.08.25 09:55 장중(20분지연) 관련기사 돌아온 외인에 코스피 '3130선' 마감...코스닥 '1000선' 회복코스피, 외인·기관 사자에 장중 '3120선'...코스닥 '1010선' 근접급락장서 삼성전자 판 外人, SK하이닉스 담았다 close (0.48%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 75,700 전일대비 100 등락률 +0.13% 거래량 8,464,178 전일가 75,600 2021.08.25 09:55 장중(20분지연) 관련기사 삼성 지원한 차세대 반도체 소재 연구 성과, 세계적 학술지 게재돌아온 외인에 코스피 '3130선' 마감...코스닥 '1000선' 회복[다시 뛰는 삼성] "투자·고용·상생"…이재용, '국익 위한 가석방'에 화답 close (0.40%) 등은 상승했다. 반면 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 83,100 전일대비 2,300 등락률 -2.69% 거래량 2,018,645 전일가 85,400 2021.08.25 09:55 장중(20분지연) 관련기사 돌아온 외인에 코스피 '3130선' 마감...코스닥 '1000선' 회복코스피, 외인·기관 사자에 장중 '3120선'...코스닥 '1010선' 근접카뱅·크래프톤 '코스피 200' 편입될까 close (-3.75%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 277,500 전일대비 5,000 등락률 -1.77% 거래량 191,434 전일가 282,500 2021.08.25 09:55 장중(20분지연) 관련기사 돌아온 외인에 코스피 '3130선' 마감...코스닥 '1000선' 회복셀트리온-아이큐어, 알츠하이머 치매 치료용 도네페질 패치제 국내 독점 판매셀코리아 외인, 2차전지는 담았다 close (-1.59%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 104,000 전일대비 1,000 등락률 -0.95% 거래량 1,060,797 전일가 105,000 2021.08.25 09:55 장중(20분지연) 관련기사 돌아온 외인에 코스피 '3130선' 마감...코스닥 '1000선' 회복청년고용 응원네트워크 출범…"하반기 1700명 삼성·포스코·SK서 일경험"코스피, 외인·기관 사자에 장중 '3120선'...코스닥 '1010선' 근접 close (-0.95%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 433,500 전일대비 4,000 등락률 -0.91% 거래량 155,264 전일가 437,500 2021.08.25 09:55 장중(20분지연) 관련기사 돌아온 외인에 코스피 '3130선' 마감...코스닥 '1000선' 회복코스피, 외인·기관 사자에 장중 '3120선'...코스닥 '1010선' 근접코스피, 외국인·기관 동반매수 '3130선' 강세...외인 순매수 11거래일만 close (0.69%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 936,000 전일대비 20,000 등락률 -2.09% 거래량 84,598 전일가 956,000 2021.08.25 09:55 장중(20분지연) 관련기사 돌아온 외인에 코스피 '3130선' 마감...코스닥 '1000선' 회복[다시 뛰는 삼성]"바이오로 '제2의 반도체 신화' 만든다"…바이오시밀러·CDMO 투자 강화코스피, 외인·기관 사자에 장중 '3120선'...코스닥 '1010선' 근접 close (-0.63%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 764,000 전일대비 6,000 등락률 -0.78% 거래량 85,251 전일가 770,000 2021.08.25 09:55 장중(20분지연) 관련기사 돌아온 외인에 코스피 '3130선' 마감...코스닥 '1000선' 회복코스피, 외인·기관 사자에 장중 '3120선'...코스닥 '1010선' 근접'GM 볼트 리콜' LG화학, 2차전지 대장주 내주나 close (-0.13%) 등은 내렸다.

코스닥도 역시 0.47%(4.78포인트) 상승한 1017.96으로 강보합 출발 했다. 같은 시간 1009.44을 나타냈다.

코스닥 시장에서는 개인 홀로 2777억원어치를 사들였다. 외국인과 기관은 각각 1820억원, 853억원어치를 순매도했다.

하락한 업종이 다수였다. 제약(-1.18%), 디지털컨텐츠(-1.12%), 금융(-1.09%), 운송장비·부품(-0.69%) 등의 순이었다. 화학(0.64%), 비금속(0.54%), 금속(0.47%) 등은 올랐다.

시총 상위 10위 종목 모두 내렸다. 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 70,100 전일대비 2,600 등락률 -3.58% 거래량 105,878 전일가 72,700 2021.08.25 09:55 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 사자에 장중 '3120선'...코스닥 '1010선' 근접코스피, '3120선' 상승 출발...코스닥도 '1000선' 회복테이퍼링·中리스크…코스피 1%·코스닥 2.3% 급락 close 의 낙폭이 -3.03%로 가장 컸다. 이어 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 167,100 전일대비 5,200 등락률 -3.02% 거래량 217,428 전일가 172,300 2021.08.25 09:55 장중(20분지연) 관련기사 돌아온 외인에 코스피 '3130선' 마감...코스닥 '1000선' 회복코스피, 외인·기관 사자에 장중 '3120선'...코스닥 '1010선' 근접코스피, 외국인·기관 동반매수 '3130선' 강세...외인 순매수 11거래일만 close (-3.02%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 64,600 전일대비 1,100 등락률 -1.67% 거래량 211,255 전일가 65,700 2021.08.25 09:55 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 사자에 장중 '3120선'...코스닥 '1010선' 근접테이퍼링·中리스크…코스피 1%·코스닥 2.3% 급락테이퍼링·中 유동성 축소 우려까지…코스피 3070선 거래 close (-1.98%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 79,600 전일대비 400 등락률 -0.50% 거래량 51,956 전일가 80,000 2021.08.25 09:55 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 사자에 장중 '3120선'...코스닥 '1010선' 근접외국인 매도세에도 코스피 3150선 회복…반발 매수세 들어오나코스피, 기관 매수세 힘입어 상승…장중 1000선 하회한 코스닥 close (-1.88%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 313,500 전일대비 3,500 등락률 -1.10% 거래량 106,535 전일가 317,000 2021.08.25 09:55 장중(20분지연) 관련기사 돌아온 외인에 코스피 '3130선' 마감...코스닥 '1000선' 회복코스피, 외국인·기관 동반매수 '3130선' 강세...외인 순매수 11거래일만 코스피, '3120선' 상승 출발...코스닥도 '1000선' 회복 close (-1.61%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 118,800 전일대비 1,400 등락률 -1.16% 거래량 169,635 전일가 120,200 2021.08.25 09:55 장중(20분지연) 관련기사 돌아온 외인에 코스피 '3130선' 마감...코스닥 '1000선' 회복코스피, 외국인·기관 동반매수 '3130선' 강세...외인 순매수 11거래일만 코스피, '3120선' 상승 출발...코스닥도 '1000선' 회복 close (-1.33%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 404,800 전일대비 5,000 등락률 -1.22% 거래량 15,310 전일가 409,800 2021.08.25 09:55 장중(20분지연) 관련기사 돌아온 외인에 코스피 '3130선' 마감...코스닥 '1000선' 회복코스피, 외인·기관 사자에 장중 '3120선'...코스닥 '1010선' 근접코스피, 외국인·기관 동반매수 '3130선' 강세...외인 순매수 11거래일만 close (-0.85%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 75,500 전일대비 400 등락률 -0.53% 거래량 218,994 전일가 75,900 2021.08.25 09:55 장중(20분지연) 관련기사 돌아온 외인에 코스피 '3130선' 마감...코스닥 '1000선' 회복코스피, 외인·기관 사자에 장중 '3120선'...코스닥 '1010선' 근접“티비씨” 놓치신 분, 또 한 번의 기회! 역대급 종목 나갑니다! close (-0.40%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 47,600 전일대비 700 등락률 -1.45% 거래량 3,560,680 전일가 48,300 2021.08.25 09:55 장중(20분지연) 관련기사 "카카오톡 종목 추천" 진짜 무료라고?돌아온 외인에 코스피 '3130선' 마감...코스닥 '1000선' 회복에이치엘비 "자회사 주사기 ’소프젝’, 美 FDA 승인…미국 전역에서 백신 접종에 쓰인다" close (-0.31%) 등의 순서였다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr