[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 지난 24일 광주지역 코로나19 신규 확진자는 총 23명이 발생했다.

25일 광주광역시에 따르면 전날 하루 동안 23명이 코로나 확진 판정을 받아 3898~3920번으로 등록됐다.

9명은 감염경로가 확인되지 않고 있으며 타지역 확진자 관련,기존 확진자 관련, 광산구 의료기관, 서구 보험회사 등으로 확인됐다.

이 중 8명은 격리 중 또는 격리 해제 전 검사에서 확진 판정을 받았다.

현재까지 광주지역 확진자는 3920명으로 3655명이 완쾌후 퇴원했으며 25명이 사망했다. 240명은 치료를 받고 있다.

총 163만3120명이 진단검사를 실시했고 7830명은 결과를 기다리고 있다.

지난 17일부터 1주일간 확진자 발생 추이는 32→21→22→28→22→33→12→23명이다.

