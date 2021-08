[e공시 눈에 띄네] 코스피-23일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆KH 필룩스=타법인 증권 취득자금 마련을 위해 100억원 규모로 제3자배정 유상증자에 나선다고 공시.

◆ 계룡건설 계룡건설 013580 | 코스피 증권정보 현재가 33,150 전일대비 1,700 등락률 +5.41% 거래량 167,598 전일가 31,450 2021.08.23 15:30 장중(20분지연) 관련기사 계룡건설, 계열사 케이알레저에 374억원 규모 담보 제공계룡건설산업, 723억원 규모 신축공사 수주계룡건설산업, 계열사에 대한 185억 규모 채무보증 결정 close 산업=계열회사인 케이알레저의 채무금에 대해 374억원 규모로 담보를 제공한다고 공시.

◆ 아센디오 아센디오 012170 | 코스피 증권정보 현재가 2,105 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 48,731 전일가 2,105 2021.08.23 15:30 장중(20분지연) 관련기사 아센디오, 262억원 규모 유상증자 결정[e공시 눈에 띄네] 코스피-7일배터리 핵심소재 개발! “친환경” 대장 株 나왔다! close =시설자금과 운영자금 조달을 위해 256억원 규모로 주주배정후 실권주 일반공모 방식의 유상증자를 결정했다고 공시.

◆ 폴루스바이오팜 폴루스바이오팜 007630 | 코스피 증권정보 현재가 1,225 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,225 2021.08.23 00:00 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-11일폴루스바이오팜, 불성실공시법인 지정[e공시 눈에 띄네] 코스피-12일 close =당사자금 사정으로 인해 213억원 규모로 사채 원리금 미지급 사유가 발생했다고 공시.

◆ 현대미포조선 현대미포조선 010620 | 코스피 증권정보 현재가 74,200 전일대비 2,100 등락률 +2.91% 거래량 290,568 전일가 72,100 2021.08.23 15:30 장중(20분지연) 관련기사 현대미포조선, 1103억원 규모 컨테이너선 3척 공사 수주현대重 근로자 집단피부병, 페인트 무용제 도료 탓…정부 "공동대응"'조정장세' 어닝 서프라이즈 가능성 높은 종목은…"실적은 주가 배신하지 않는다" close =오세아니아 소재 선사와 1103억원 규모로 컨테이너선 3척 수주 계약을 체결했다고 공시. 계약기간은 2023년 9월 30일까지.

