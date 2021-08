인천 송도 6·8공구 도로 2단계 전체 구간 개통

6공구 서측지역 3단계 2023년 완공

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천경제자유구역 송도국제도시 6·8공구 내 간선도로 건설 공사가 2023년 전체 구간 개통을 목표로 순조롭게 진행되고 있다.

23일 인천경제자유구역청에 따르면 총 3단계로 나눠 건설되고 있는 송도 6·8공구 도로망 구축 사업의 2단계 모든 구간이 완료됐다.

인천경제청은 2단계 도로 건설 구간 가운데 잔여 구간인 아카데미로 940m(힐스테이트 송도3차아파트~잭 니클라우스 골프장 방향)를 지난 20일 개통했다.

이번에 개통한 도로는 송도1,2차 아파트 입주에 맞춰 아카데미로, 아카데미로312번길 등을 연결하는 4.1km를 2019년 6월 1차로 개통한데 이어 2차로 힐스테이트레이크 송도2차 아파트에서 잭니클라우스 방향 도로 등 1.7km를 올해 7월 개통한 후 남은 나머지 구간이다.

총 사업비 1400억원이 투입된 2단계 전 구간이 개통하면서 송도9공구~6·8공구~3공구를 연결하는 간선도로인 아카데미로 모든 구간이 연결됐다.

인천경제청은 지난해 7월 착공한 송도 6공구 서측지역 3단계 도로 개설 8.4km도 차질없이 추진해 2023년까지 완료할 계획이다.

앞서 1단계로 인천대교 북측인 송도 8공구 내 도로 6.8㎞건설은 2017년 5월 마무리한 바 있다.

