[아시아경제 정동훈 기자] 1일 오전 국내 거래소에서 가상화폐 비트코인 가격이 5700만원대를 넘어섰다.

가상화폐 거래소 빗썸에 따르면 이날 오전 10시 54분 현재 1비트코인은 5722만1000 원이다.

비트코인은 이날까지 3일 연속 상승세를 이어오고 있다.

빗썸에서 비트코인이 고가 기준으로 5700만원대를 넘은 것은 지난 5월 17일(5932만3000원) 이후 석 달여 만이다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr