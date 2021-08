2% 하락한 코스피…4개월만에 다시 3000대로

코스닥도 1000선 붕괴…2개월 만에 최저 종가

美 테이퍼링 우려에 투자심리 급냉

[아시아경제 이민우 기자] 코스피가 2% 가까이 하락하며 4개월 만에 3000대로 주저앉았다. 코스닥도 지난 6월 초 이후 처음으로 991선에 마감했다. 미국 연방준비제도(Fed)가 테이퍼링(자산 매입 축소) 시사하면서 전반적인 투자심리가 위축된 것으로 보인다.

19일 코스피는 전날 대비 1.93%(61.10포인트) 떨어진 3097.83에 마감했다. 약보합 출발 이후 오전 한때 3158선까지 올랐지만 이내 하락 반전했다. 장 마감 직전까지 낙폭을 키우며 이날 종가가 최저가가 됐다. 코스피 종가가 3000대를 보인 것은 지난 4월1일(3087.40) 이후 4개월여만이다.

미 연준의 테이퍼링 시사 발표 이후 전반적인 투자심리가 위축됐다는 분석이 나온다. 18일(현지시간) 연준은 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록 공개하면서 통해 올해 테이퍼링 시행을 시사했다. 오는 26일부터 열리는 잭슨홀 컨퍼런스 또는 다음달 22일 열리는 FOMC에서 시행 일정을 발표할 것으로 예상된다. 이에 이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30 산업평균지수, S&P500지수, 나스닥 지수 등 미국 3대 지수도 모두 1%내외 떨어졌다.

박광남 미래에셋증권 디지털리서치 팀장은 "연준이 연방공개시장위원회(FOMC) 7월 의사록 공개를 통해 올해 테이퍼링을 시사한 점이 부담으로 작용한 것으로 보인다"며 "미국 증시도 1%내외로 하락한 만큼 우리나라 증시도 그 영향을 받은 것"이라고 설명했다.

이날 코스피 시장에서 외국인은 3254억원을 순매도했다. 이로써 외국인은 8거래일 연속 순매도를 이어가며 총 8조327억원어치를 팔아치웠다. 지난 5월 11일부터 24일까지 9거래일 순매도 이후 최장 연속 순매도다. 당시 총 순매도액은 8조2887억원어치였다.

다만 순매도 규모는 다소 줄었다. 지난 11일 1조6134억원, 12일 1조8823억원, 13일 2조6926억원 등 조(兆) 단위 매도를 보였지만 17일부터 4209억원, 18일 2594억원 등 대체로 규모가 줄어든 모습이다.

기관도 이날 4160억원어치를 팔아치웠다. 전날 4100억원을 순매수한 뒤 하루만에 더 많은 매물을 쏟아냈다. 반면 개인은 8020억원어치를 순매수했다.

거의 모든 업종이 떨어졌다. 기계 업종의 낙폭이 -5.09%로 가장 컸다. 건설업(-4.45%), 운수창고(-4.44%), 철강·금속(-4.40%) 등 4% 이랑 하락한 업종도 다수였다. 은행 업종만 7.02% 올랐다.

거의 모든 업종이 떨어졌다. 기계 업종의 낙폭이 -5.09%로 가장 컸다. 건설업(-4.45%), 운수창고(-4.44%), 철강·금속(-4.40%) 등 4% 이랑 하락한 업종도 다수였다. 은행 업종만 7.02% 올랐다.

시가총액 상위 10위 종목도 대부분 하락했다. 현대차의 낙폭이 -2.82%로 가장 컸다. 이어 삼성SDI(-2.14%), 삼성바이오로직스(-1.81%), SK하이닉스(-1.44%), 셀트리온(-1.09%), 삼성전자(-1.08%), NAVER(-1.05%), LG화학(-0.22%) 등의 순서였다. 반면 카카오뱅크는 8.88% 상승하며 독보적인 모습을 보였다. 카카오도 0.69% 상승마감했다.

코스닥의 낙폭은 더 가팔랐다. 전날 대비 2.93%(29.93포인트) 하락한 991.15에 마감한 것이다. 코스닥이 991대까지 내려간 것은 지난 6월11일 이후 처음이다. 코스피 시장과 마찬가지로 역시 약보합 출발 이후 반짝 반등한 뒤 하락폭을 키워갔다. 오후 1시께에는 1000선마저 무너졌다.

역시 외국인과 기관투자자의 동반 매도가 나타났다. 각각 1542억원, 1021억원어치를 팔아치운 것이다. 외국인이 1500억원 이상 순매도한 것은 지난달 7월26일 이후 처음이다.

모든 업종이 하락마감했다. 방송서비스(-5.25%), 통신방송서비스(-5.20%), 통신서비스(-5.07%) 등은 5% 넘게 하락했다. 인터넷(-4.73%), 비금속(-4.65%), 기타 제조(-4.22%), 통신장비(-4.21%) 등 4% 이상 하락한 종목도 여럿이었다.

시총 상위 10위 종목 중에서는 펄어비스(7.66%), 엘앤에프(1.23%), 에코프로비엠(0.16%)만 올랐다. SK머티리얼즈(-5.66%), CJ ENM(-4.61%), 셀트리온제약(-3.41%), 셀트리온헬스케어(-2.89%), 카카오게임즈(-2.19%), 에이치엘비(-1.67%), 씨젠(-1.06%) 등 모든 종목이 1% 이상 떨어졌다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr