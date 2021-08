격리기간 '1주'로 단축…상의, 베트남 '백신트랙'으로 출장길 다시 연다

'백신트랙' 입국 첫 사례…향후 베트남 정부와 정례화 협의 예정

[아시아경제 황윤주 기자] 한국 기업인이 백신접종 완료자에게 격리기간을 기존 2주에서 1주로 줄여주는 ‘백신트랙’을 통해 베트남에 특별입국한 출장 사례가 나왔다. 대한상공회의소는 '백신트랙'을 정례화하기 위해 향후 베트남 정부와 지속적으로 협의할 계획이다

대한상의는 최초로 백신접종까지 마친 기업인 출장단이 격리기간 단축을 조건으로 베트남에 입국했다고 19일 밝혔다. 이번 출장단은 50개 진출기업의 필수인력 84명으로 구성됐으며, 전원 코로나19 백신 접종을 완료해 베트남 정부의 입국 승인을 얻었다.

출장단은 베트남 입국시 백신접종 증명서를 제출하고 PCR검사 음성이 확인되면, 시설격리 기간이 기존 14일에서 7일로 단축된다. 출장자는 시설격리 해제 후 7일간 건강 모니터링 기간을 거쳐야 한다.

베트남은 코로나19 확산이 지속되면서 지금까지는 자가격리기간 포함 28일간 시설격리를 해야만 외국으로부터의 입국이 허용되었다. 이번 ‘백신트랙’은 격리기간 단축으로 격리비용, 활동제한 등 출장자 부담이 줄어든다는 것이 기존 특별입국절차와 차별점이다.

코로나19로 한국 기업인의 베트남 입국이 쉽지 않은 가운데 대한상의는 ‘백신’에서 돌파구를 찾았다. 대한상의 베트남사무소는 현지 민간 네트워크의 집요한 설득을 통해 베트남 당국이 백신 접종자를 대상으로 격리기간을 단축하는 ‘백신트랙’을 내놓았다. 주베트남 한국대사관에서도 현지 정부에 백신트랙 관련 요청 공문을 수차례 보내는 등 지원을 아끼지 않았다.

이에 따라 지난 4일 베트남 총리실에서 백신 접종 완료자에 대한 격리 기간 단축 기준을 공식 확인하여 각 부처에 검토를 지시했다. 그리고 첫 사례로 이번 대한상의 주관 출장단이 입국 승인을 받을 수 있었다.

출장 기업들은 지금까지 베트남 생산현장에서 기술자 공백으로 어려움이 많았으나, 이번 '백신트랙'으로 숨통이 트였다는 입장이다.

아세안(ASEAN)으로 글로벌 공급망 이전이 가속화되는 가운데, 베트남 등 한국 기업의 주요 생산기지로의 안정적인 출입국 수요가 더욱 높아지는 상황이다. 출장 기업 관계자들은 격리기간을 줄일 수 있는 백신 접종과 입국승인 서류 구비를 위한 절차가 명확하게 확립되어야 한다고 입을 모았다.

한편, 베트남 정부가 코로나19 확산방지를 위해 작년 3월 22일부터 외국인의 입국을 금지한 가운데, 대한상의는 산업부·외교부 등 관계부처와 협력해 기업인의 특별입국을 지원해 왔다. 특별입국 이용자 수는 현재까지 총 2091개 기업 필수인력 및 가족 4453명에 달한다. 작년 4월 29일 1차 방문을 시작으로 이번 출장단까지 총 23차례 진행되었는데, 현재까지 출장자 중 코로나 양성 판정을 받은 사람은 없었다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr