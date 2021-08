삼성, 내달 하반기 대졸 신입 공채…온라인 필기

[아시아경제 김흥순 기자] 4대 그룹 중 유일하게 대졸 공채를 유지하는 삼성그룹이 다음 달 올해 하반기 채용에 나선다.

18일 업계에 따르면 삼성전자는 지난해와 마찬가지로 다음 달 채용공고를 내고 하반기 3급 대졸 신입사원을 모집할 예정이다. 삼성전자 관계자는 "구체적인 일정은 정해지지 않았으나 이전과 비슷한 일정으로 채용이 진행될 것"이라고 전했다.

이에 따라 하반기 공채는 다음 달 초 원서접수에 들어가 10월 말 필기시험, 11월 면접을 거쳐 최종 합격자를 선발할 것으로 보인다.

삼성전자뿐 아니라 삼성디스플레이, 삼성SDI, 삼성전기, 삼성SDS 등 전자계열을 비롯해 삼성물산, 삼성생명, 제일기획 등 삼성 대부분의 계열사도 공채에 참여한다.

삼성 공채의 필기시험인 직무적성검사(GSAT)는 하반기에도 온라인으로 진행한다. 삼성은 코로나19 여파로 지난해 5월 상반기 공채부터 3회 연속 필기시험을 온라인으로 치렀다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr