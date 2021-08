"지분 확보·이사 선임"…中, 인터넷 기업 경영에 직접 개입

[아시아경제 김수환 기자] 인터넷 기술기업에 대한 통제를 최근 강화하고 있는 중국 정부가 직접 인터넷 기업 지분을 확보하고 이사를 임명하는 등 좀더 직접적인 개입에도 나섰다.

월스트리트저널(WSJ)은 17일(현지시간) 이같이 전하며 최근 동영상 플랫폼 틱톡 모회사 바이트댄스의 중국 현지 법인인 베이징 바이트댄스 테크놀로지가 지난 4월 지분 1%를 중국의 한 국영기업에 팔고 이사 1명을 선임할 권한도 부여했다고 보도했다.

웨이보(중국판 트위터) 역시 중국 법인인 베이징 웨이멍 테크놀로지의 지분 1%를 한 국영 기업에 매각했다.

이 국영기업은 웨이멍의 이사진 3명 중 1명을 선임할 권한과 특정 사안에 대한 거부권을 갖고 있다.

이들 국영기업은 중국의 사이버영역 감독기관인 국가인터넷정보판공실에 의해 운영되는 투자 펀드가 100% 소유하고 있는 업체다.

국가인터넷정보판공실은 올해 정기적으로 거대 인터넷 플랫폼 기업에 관리들을 파견해 규제 준수 여부도 감시하는 것으로 전해졌다.

WSJ는 중국 국영기업의 지분 취득은 소셜미디어 회사에 거점을 마련하고 인터넷 여론 통제를 강화하려는 중국 정부의 또다른 행보라고 평가했다.

앞서 중국 당국은 자국에서 급속도로 확장하고 있는 인터넷 기업들의 영향력을 경계해왔다. 이들 기업의 급성장으로 중국공산당이 독점적으로 누려왔던 여론 형성 권력을 위축시킬 수도 있다는 우려 때문이다.

