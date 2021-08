태영호 "우리도 핵무장 로드맵 가져야…남의 핵 의지한 평화, 우리 것 아냐"

[아시아경제 이지은 기자] 북한 외교관 출신인 태영호 국민의힘 의원이 아프가니스탄 사태를 언급하며 우리도 핵무장 로드맵을 가져야 한다고 주장했다.

태 의원은 18일 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 "만일 다음 정권이 끝나는 2027년에 가서도 북핵 폐기를 이루어내지 못한다면 우리도 어쩔 수 없이 핵 개발로 나갈 수밖에 없다는 전략적 시간표를 지금이라도 미국과 중국에 제시, 북핵 폐기에 적극적으로 나서도록 해야 한다"며 이같이 밝혔다.

그는 "만일 미국이 북한과 핵 동결 수준에서 타협한다면 우리가 아무리 첨단 재래식 군사력을 갖춘다고 해도 북한을 억제할 수 없는 상황이 생긴다"며 "이제라도 나토(NATO) 식 핵 공유, 전술핵 재배치를 통해 북한 김정은이 더 이상 무모한 생각을 하지 못하도록 해야 한다"고 강조했다.

그러면서 "그러나 남의 핵에 의지한 평화는 우리 것도 아니고 영구적일 수 없다"며 자체 핵무장 로드맵이 필요하다고 주장했다.

태 의원은 "한국을 아프가니스탄, 남베트남과 동일선상에서 비교할 수는 없다"면서도 "미군의 역할에 의지한 국가수호라는 안보 구조였다는 점에서는 우리나라와 아프가니스탄 사이에 공통점이 분명 존재한다"고 강조했다.

태 의원은 '싸울 의지가 없는 나라를 위해 전쟁을 안 한다'는 미국 바이든 대통령의 말을 인용하며 "우리가 자체적으로 우리 자신을 지킬 안보 구조를 만드는 것이 정말 불가능한 일인지 되묻지 않을 수 없다"며 "아프가니스탄 사태가 우리에게 주는 교훈은 이 세상에 영원한 적도, 영원한 동맹도 없다는 사실"이라고 밝혔다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr