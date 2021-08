캐롯손보, 도로교통연구원과 화물차 안전운전 프로그램 개발

[아시아경제 오현길 기자] 캐롯손해보험은 화물차 운전자 안전운전 습관화와 사망 사고율 감소를 위해 한국도로공사와 화물차 안전운전 프로그램 개발을 위한 업무협약(MOU)을 18일 체결했다.

캐롯은 주행측정기기인 캐롯플러그를 150여대 화물차량에 지급, 차량으로부터 수신되는 운행 패턴 빅데이터를 한국도로공사와 공유하고, 데이터 정제과정을 거쳐 화물차 안전운전 스코어링과 어플리케이션을 개발한다.

양 기관은 화물차 안전운전 스코어링 개발 후 화물차 운전자를 위한 안전운전 유도 서비스 플랫폼 구축을 계획하고 있다.

캐롯손보는 운전자 휴식을 유도하고 운전습관 체크 안전운전을 돕는 것은 물론 우수 안전운전 차주를 대상으로 인센티브를 제공하는 기능을 추가할 예정이며 향후 일반승용차까지 서비스를 확대할 계획이다.

캐롯손보 관계자는 "화물차 안전운전 프로그램을 시작으로 이륜차, 택배차 등 다양한 모빌리티 수단에 맞는 안전운전 프로그램들을 파트너들과 선보일 예정으로, 안전운전 의식 고취와 사고로 인한 사회적 비용절감에 노력하겠다"고 말했다.

