멈추지 않는 셀코리아.. "언제 바닥?"

증시 ㅗ이인 비중 30% 무너져

코스피서만 32%대로 하락

원화약세에 외인이탈 가속

반도체 시황 둔화도 악재

[아시아경제 황준호 기자] 코스피가 8거래일째 하락했지만 증권가에서는 아직 바닥이 보이지 않는다는 전망이 제기되고 있다. 과거 외인의 이탈 사례, 원화 약세 지속, 반도체 시황 둔화 등 다양한 악재들이 증시의 하방 압력을 키울 것이라는 분석이다.

외인 비중 축소 '지속' 전망

18일 한국거래소에 따르면 우리나라 전체 증시에서 외인 보유 비중은 시가총액 기준 29.10%로 나타났다. 지난 2016년4월8일 이후 가장 낮다. 지난 5일 30%대에서 내려 온 이후 지속적으로 비중이 줄어들고 있다. 현 추세로 보면 28%대까지 떨어질 수도 있다. 코스피 내 비중도 이달 초 34.12%에서 32.78%로 떨어졌다.

증권가에서는 코스피에서 31%까지는 외인 비중이 줄 수 있다고 본다. 금융위기 이후인 2010년5~10월 사이에도 31%를 기록하다 반등했으며, 중국 경제에 대한 불안감이 엄습한 2016년에도 31%선까지 빠졌다가 다시 상승세를 탔다.

하인환 KB증권 연구원은 "금융위기 전후(2007~2010년)와 비교해 보면 당시 65조원의 순매도가 이뤄졌고, 현재(17일)까지는 누적 59조원 규모 순매도가 이뤄졌다는 점에서 추가적으로 5조~6조원 규모 이탈을 예상해 볼 수 있다"고 했다. 이어 "순매수 전환 시점은 올해 3분기 말에서 4분기 초가 될 가능성이 높다"고 판단했다.

원화 약세 '지속' 전망

원화 약세가 뚜렷해지면서 외인의 이탈 가능성은 더 커졌다. 지난 17일 원·달러 환율은 11개월만에 최고치로 치솟았다. 전 거래일 종가보다 7.30원 오른 1176.30원에 마감했다. 장중 1179.00원을 기록하기도 했다. 이는 장중 고점 기준으로 작년 9월16일(1181.50원), 종가 기준으로는 9월15일(1179.00원) 이후 최고치다.

한지영 키움증권 연구원은 "통상 외국인들은 국내 증시에 투자를 할 때, 자본차익과 함께 환차익을 고려한다"며 "최근의 원화 약세는 한국 증시에 대한 투자매력을 감소시켰던 것으로 보인다"고 설명했다. 이어 "현재 환율은 경상수지 등을 고려해 볼 때 오버슈팅 된 측면이 있지만 그렇다고 해서 단기간에 하향 안정될 가능성은 낮다고 본다"고 덧붙였다. 미국 연방준비제도(Fed)의 조기 ‘테이퍼링’ 가능성이 다시 불붙으면서 강달러 현상이 지속되고 있는데, 이를 해소하는데 있어서는 시간이 걸릴 것이라는 분석이다. 이달 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록은 이날 밤 발표된다.

반도체 부정적 업황 '지속' 전망

국내 증시 시총의 20%를 차지하는 반도체 업종의 부정적 전망도 이어지고 있다. 홍콩계 증권사 CLSA는 16일(현지시간) 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 74,500 전일대비 300 등락률 +0.40% 거래량 19,218,198 전일가 74,200 2021.08.18 12:02 장중(20분지연) 관련기사 외국인 매도세에도 코스피 3150선 회복…반발 매수세 들어오나삼성전자 하락은 경기 둔화 시그널?코스피, 기관 매수세 힘입어 상승…장중 1000선 하회한 코스닥 close 목표주가를 기존 8만6000원에서 8만4000원으로 낮췄고, SK하이닉스는 종전 12만3000원에서 11만4000원으로 내렸다. 지난 9일 D램 시황 전환을 이유로 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 74,500 전일대비 300 등락률 +0.40% 거래량 19,218,198 전일가 74,200 2021.08.18 12:02 장중(20분지연) 관련기사 외국인 매도세에도 코스피 3150선 회복…반발 매수세 들어오나삼성전자 하락은 경기 둔화 시그널?코스피, 기관 매수세 힘입어 상승…장중 1000선 하회한 코스닥 close (11만원)와 SK하이닉스(17만2000원)의 목표주가를 내렸는데, 일주일 만에 다시 끌어내린 것이다.

CLSA는 "메모리 반도체에 대해 신중하게 접근해야 한다는 견해를 유지한다"며 "메모리 평균 판매 단가는 올해 4분기부터 내년 4분기까지 25% 하락할 전망"이라고 밝혔다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr